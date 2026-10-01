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Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК
Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ
Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК
Продукция компаний "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", "НК "Роснефть", "Норникель" фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T15:10+0300
2026-10-01T15:21+0300
нефть
россия
юрий трутнев
новатэк
газпром
газпром нефть
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Продукция компаний "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", "НК "Роснефть", "Норникель" фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов. "Продукция, выпускаемая резидентами, – СПГ компании "НОВАТЭК", нефть и нефтепродукты компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "НК Роснефть", грузы компании "Норникель" и другие – фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора", - сказал Трутнев в ходе заседания.
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нефть, россия, юрий трутнев, новатэк, газпром, газпром нефть
Нефть, РОССИЯ, Юрий Трутнев, Новатэк, Газпром, Газпром нефть
15:10 01.10.2026 (обновлено: 15:21 01.10.2026)
 
Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК

Трутнев: продукция "Новатэка", "Газпром нефти" и "Лукойла" сформировала грузовую базу ТТК

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Продукция компаний "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", "НК "Роснефть", "Норникель" фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов.
"Продукция, выпускаемая резидентами, – СПГ компании "НОВАТЭК", нефть и нефтепродукты компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "НК Роснефть", грузы компании "Норникель" и другие – фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора", - сказал Трутнев в ходе заседания.
 
НефтьРОССИЯЮрий ТрутневНоватэкГазпромГазпром нефть
 
 
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