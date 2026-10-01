https://1prime.ru/20261001/trutnev-873859036.html

Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК

Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК - 01.10.2026, ПРАЙМ

Трутнев рассказал о формировании грузовой базы ТТК

Продукция компаний "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", "НК "Роснефть", "Норникель" фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:10+0300

2026-10-01T15:10+0300

2026-10-01T15:21+0300

нефть

россия

юрий трутнев

новатэк

газпром

газпром нефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873859036.jpg?1790857298

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 1 окт - ПРАЙМ. Продукция компаний "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", "НК "Роснефть", "Норникель" фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора (ТТК), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В четверг в Светлогорске проходит заседание совета Морской коллегии РФ по защите национальных интересов Российской Федерации и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов в рамках I Международного форума портовых городов. "Продукция, выпускаемая резидентами, – СПГ компании "НОВАТЭК", нефть и нефтепродукты компаний "Газпром нефть", "Лукойл" и "НК Роснефть", грузы компании "Норникель" и другие – фактически сформировала грузовую базу Трансарктического транспортного коридора", - сказал Трутнев в ходе заседания.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, юрий трутнев, новатэк, газпром, газпром нефть