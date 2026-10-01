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Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией
Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией
Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:23+0300
2026-10-01T12:23+0300
бизнес
россия
москва
карелия
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее вагон-спа с инфракрасной сауной был в составе турпоезда "Жемчужина Кавказа". "С 9 по 31 октября в туристском поезде №948 "В Карелию" будет курсировать уникальный вагон-спа… Если вагон-спа будет востребован, он останется в этом турпоезде и в дальнейшем", - говорится в сообщении ФПК. Турпоезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. В составе поезда - комфортабельные купе и СВ, вагон-ресторан. Поездка длится 2 дня и 3 ночи.
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бизнес, россия, москва, карелия, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Карелия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
12:23 01.10.2026
 
Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией

Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
Ранее вагон-спа с инфракрасной сауной был в составе турпоезда "Жемчужина Кавказа".
"С 9 по 31 октября в туристском поезде №948 "В Карелию" будет курсировать уникальный вагон-спа… Если вагон-спа будет востребован, он останется в этом турпоезде и в дальнейшем", - говорится в сообщении ФПК.
Турпоезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. В составе поезда - комфортабельные купе и СВ, вагон-ресторан. Поездка длится 2 дня и 3 ночи.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАКарелияФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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