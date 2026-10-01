https://1prime.ru/20261001/vagon-sp-873845613.html

Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией

Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией - 01.10.2026, ПРАЙМ

Вагон-спа с сауной появится в турпоезде между Москвой и Карелией

Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:23+0300

2026-10-01T12:23+0300

2026-10-01T12:23+0300

бизнес

россия

москва

карелия

федеральная пассажирская компания

ржд

фпк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873845613.jpg?1790846623

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Вагон-спа с сауной появится в туристическом поезде между Москвой и Карелией, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). Ранее вагон-спа с инфракрасной сауной был в составе турпоезда "Жемчужина Кавказа". "С 9 по 31 октября в туристском поезде №948 "В Карелию" будет курсировать уникальный вагон-спа… Если вагон-спа будет востребован, он останется в этом турпоезде и в дальнейшем", - говорится в сообщении ФПК. Турпоезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва - Петрозаводск - Сортавала - Выборг - Москва. В составе поезда - комфортабельные купе и СВ, вагон-ресторан. Поездка длится 2 дня и 3 ночи.

москва

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, карелия, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк