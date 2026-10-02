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В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot
В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot
Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T05:15+0300
2026-10-02T05:15+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и одного источника в регионе.
"Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре", - говорится в материале.
Отмечается, что таким образом США хотели заверить обоих союзников, что в случае возобновления боевых действий против Ирана защитят их важнейшие объекты энергетической инфраструктуры. В публикации поясняется, ракетная батарея в Саудовской Аравии будет защищать ключевой нефтяной объект, а в Катаре - газовый. Их отправили в сентябре.
По информации портала, чтобы использовать воздушное пространство Саудовской Аравии в случае возобновления крупных боевых действий, США понадобится получить от страны разрешение. Но если Эр-Рияд сочтет, что его нефтяные объекты не будут защищать, то вряд ли его выдаст.
Издание пишет, что в августе президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по энергообъектам Ирана главным образом потому, что лидеры Саудовской Аравии и Катара настоятельно попросили его этого не делать, боясь за свои собственные энергообъекты. Тогда американский лидер принял решение в пользу экономического давления.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты. В конце сентября издание сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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нефть, сша, саудовская аравия, иран, дональд трамп
Нефть, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАН, Дональд Трамп
В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot
Axios: США направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные батареи Patriot
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и одного источника в регионе.
"Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре", - говорится в материале.
Отмечается, что таким образом США хотели заверить обоих союзников, что в случае возобновления боевых действий против Ирана защитят их важнейшие объекты энергетической инфраструктуры. В публикации поясняется, ракетная батарея в Саудовской Аравии будет защищать ключевой нефтяной объект, а в Катаре - газовый. Их отправили в сентябре.
По информации портала, чтобы использовать воздушное пространство Саудовской Аравии в случае возобновления крупных боевых действий, США понадобится получить от страны разрешение. Но если Эр-Рияд сочтет, что его нефтяные объекты не будут защищать, то вряд ли его выдаст.
Издание пишет, что в августе президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по энергообъектам Ирана главным образом потому, что лидеры Саудовской Аравии и Катара настоятельно попросили его этого не делать, боясь за свои собственные энергообъекты. Тогда американский лидер принял решение в пользу экономического давления.
В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты. В конце сентября издание сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.