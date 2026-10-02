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В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot

В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Саудовскую Аравию и Катар отправили дополнительные батареи Patriot

Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T05:15+0300

2026-10-02T05:15+0300

2026-10-02T05:15+0300

нефть

сша

саудовская аравия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Американские военные направили в Саудовскую Аравию и Катар две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов, сообщает портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников и одного источника в регионе. "Американские военные в последние недели отправили две дополнительные ракетные батареи Patriot для защиты нефтяного и газового объектов в Саудовской Аравии и Катаре", - говорится в материале. Отмечается, что таким образом США хотели заверить обоих союзников, что в случае возобновления боевых действий против Ирана защитят их важнейшие объекты энергетической инфраструктуры. В публикации поясняется, ракетная батарея в Саудовской Аравии будет защищать ключевой нефтяной объект, а в Катаре - газовый. Их отправили в сентябре. По информации портала, чтобы использовать воздушное пространство Саудовской Аравии в случае возобновления крупных боевых действий, США понадобится получить от страны разрешение. Но если Эр-Рияд сочтет, что его нефтяные объекты не будут защищать, то вряд ли его выдаст. Издание пишет, что в августе президент США Дональд Трамп передумал наносить удары по энергообъектам Ирана главным образом потому, что лидеры Саудовской Аравии и Катара настоятельно попросили его этого не делать, боясь за свои собственные энергообъекты. Тогда американский лидер принял решение в пользу экономического давления. В четверг газета Wall Street Journal сообщила, что США направляют на Ближний Восток третью авианосную ударную группу и дополнительные корабли морской пехоты. В конце сентября издание сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил помощникам о намерении возобновить бомбардировки Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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нефть, сша, саудовская аравия, иран, дональд трамп