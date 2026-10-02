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Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар
Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар - 02.10.2026, ПРАЙМ
Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свои коньяк, овощи и фрукты. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:33+0300
2026-10-02T14:33+0300
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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свои коньяк, овощи и фрукты. "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определил, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут? В каком объеме?"- сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске. Он призвал подумать, сможет ли Армения заместить продажами на рынке ЕС те объемы, которые продает сегодня на рынке ЕАЭС. "Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит, - хорошо - иди. (Но) чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - добавил Лукашенко.
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Бизнес, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, ЕС, ЕАЭС
Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар
Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она в ЕС продавать коньяк, овощи и фрукты
МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свои коньяк, овощи и фрукты.
"Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определил, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут? В каком объеме?"- сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.
Он призвал подумать, сможет ли Армения заместить продажами на рынке ЕС те объемы, которые продает сегодня на рынке ЕАЭС.
"Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит, - хорошо - иди. (Но) чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - добавил Лукашенко.