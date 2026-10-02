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Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар

Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар - 02.10.2026, ПРАЙМ

Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свой товар

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свои коньяк, овощи и фрукты. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:33+0300

2026-10-02T14:33+0300

2026-10-02T14:33+0300

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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению подумать, сможет ли она продавать в ЕС свои коньяк, овощи и фрукты. "Если ты решил в Европейский союз, ну куда ты торопишься? Ты четко определил, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут? В каком объеме?"- сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске. Он призвал подумать, сможет ли Армения заместить продажами на рынке ЕС те объемы, которые продает сегодня на рынке ЕАЭС. "Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк - свой некуда девать, но у тебя купит, - хорошо - иди. (Но) чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" - добавил Лукашенко.

армения

белоруссия

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бизнес, мировая экономика, армения, белоруссия, минск, александр лукашенко, ес, еаэс