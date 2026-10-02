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Банк в Киргизии предложил онлайн-кредит на билет на концерт Shakira - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Банк в Киргизии предложил онлайн-кредит на билет на концерт Shakira
Банк в Киргизии предложил онлайн-кредит на билет на концерт Shakira - 02.10.2026, ПРАЙМ
Банк в Киргизии предложил онлайн-кредит на билет на концерт Shakira
Расширен бэкграунд (последний абзац) | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:44+0300
2026-10-02T12:44+0300
финансы
бизнес
банки
средняя азия
киргизия
бишкек
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Расширен бэкграунд (последний абзац) БИШКЕК, 2 окт - ПРАЙМ. Популярный в Киргизии банк предлагает онлайн-кредит небогатым клиентам, которым не хватает денег на билет на концерт певицы Shakira в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости. "Лока-лока-лока! Шакира в Бишкеке. Пора выбирать место на концерте! Оформите Онлайн-кредит… - до 200 тысяч сомов (2285 долларов - ред.) онлайн на карту", - говорится в тексте рассылки в приложении банка. Shakira выступит 18 октября на "Бишкек Арене", самом большом стадионе в Средней Азии. Стоимость билетов составляет от 137 до почти 1,4 тысячи долларов. По утверждению организаторов, в рамках эксклюзивного соглашения другие концерты артистки в Средней Азии не предусмотрены. При этом указанные цены на билеты по карману далеко не всем жителям Киргизии. Билет на хорошие места обойдется практически в среднюю месячную зарплату, а на VIP-места – в целых две. Ранее в пятницу стало известно, что на концерт Shakira в Киргизии в первый день продаж было реализовано более 13 тысяч билетов. Среди зарубежных покупателей лидируют представители Казахстана, России и Узбекистана.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
40
финансы, бизнес, банки, средняя азия, киргизия, бишкек
Финансы, Бизнес, Банки, Средняя Азия, КИРГИЗИЯ, Бишкек
12:44 02.10.2026
 
Банк в Киргизии предложил онлайн-кредит на билет на концерт Shakira

Популярный в Киргизии банк предлагает онлайн-кредит на билет на концерт Shakira

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Расширен бэкграунд (последний абзац)
БИШКЕК, 2 окт - ПРАЙМ. Популярный в Киргизии банк предлагает онлайн-кредит небогатым клиентам, которым не хватает денег на билет на концерт певицы Shakira в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
"Лока-лока-лока! Шакира в Бишкеке. Пора выбирать место на концерте! Оформите Онлайн-кредит… - до 200 тысяч сомов (2285 долларов - ред.) онлайн на карту", - говорится в тексте рассылки в приложении банка.
Shakira выступит 18 октября на "Бишкек Арене", самом большом стадионе в Средней Азии. Стоимость билетов составляет от 137 до почти 1,4 тысячи долларов. По утверждению организаторов, в рамках эксклюзивного соглашения другие концерты артистки в Средней Азии не предусмотрены.
При этом указанные цены на билеты по карману далеко не всем жителям Киргизии. Билет на хорошие места обойдется практически в среднюю месячную зарплату, а на VIP-места – в целых две.
Ранее в пятницу стало известно, что на концерт Shakira в Киргизии в первый день продаж было реализовано более 13 тысяч билетов. Среди зарубежных покупателей лидируют представители Казахстана, России и Узбекистана.
 
ФинансыБизнесБанкиСредняя АзияКИРГИЗИЯБишкек
 
 
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