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Белоруссия планирует продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Белоруссия планирует продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов
Белоруссия планирует продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Белоруссия планирует продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов
Белоруссия в текущем году планирует выручить от экспорта своей сельхозпродукции 10 миллиардов долларов, сообщил президент республики Александр Лукашенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:48+0300
2026-10-02T13:59+0300
сельское хозяйство
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
еаэс
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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Белоруссия в текущем году планирует выручить от экспорта своей сельхозпродукции 10 миллиардов долларов, сообщил президент республики Александр Лукашенко. "В этом году мы планируем, что продадим сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов. Для Беларуси это хорошие объемы", - сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске. Президент Белоруссии добавил, что основной экспортный рынок для белорусской Белоруссии – Россия и другие страны ЕАЭС. "Это – основа: что ни возьми - 80% мы у вас торгуем", - сказал он.
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сельское хозяйство, россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, еаэс
Сельское хозяйство, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Александр Лукашенко, ЕАЭС
13:48 02.10.2026 (обновлено: 13:59 02.10.2026)
 
Белоруссия планирует продать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов

Лукашенко: Белоруссия планирует экспортировать сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов

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МИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Белоруссия в текущем году планирует выручить от экспорта своей сельхозпродукции 10 миллиардов долларов, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
"В этом году мы планируем, что продадим сельхозпродукции на 10 миллиардов долларов. Для Беларуси это хорошие объемы", - сказал Лукашенко на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправсовета в Минске.
Президент Белоруссии добавил, что основной экспортный рынок для белорусской Белоруссии – Россия и другие страны ЕАЭС. "Это – основа: что ни возьми - 80% мы у вас торгуем", - сказал он.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯБЕЛОРУССИЯМИНСКАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
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