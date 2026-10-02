Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/brent-873925501.html
Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом
Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом - 02.10.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом стоимость марки Brent может завершить неделю ростом, следует из данных торгов. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T20:21+0300
2026-10-02T20:21+0300
нефть
рынок
европа
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873925501.jpg?1790961719
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом стоимость марки Brent может завершить неделю ростом, следует из данных торгов. По состоянию на 20.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 102,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсы на WTI снижалась на 1,45% - до 91,52 доллара за баррель. С понедельника Brent подорожал на 5%, при этом американская марка WTI подешевела на 1%. Ранее страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом. "Европа чувствует себя довольно уязвимой. Европа станет одним из регионов, которые пострадают больше всего, если мы введем запрет на экспорт дизельного топлива", - сказал агентству Рейтер старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 октября их число выросло на одну – до 456 установок.
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, европа, сша
Нефть, Рынок, ЕВРОПА, США
20:21 02.10.2026
 
Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом

Стоимость нефти марки Brent может завершить неделю ростом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом стоимость марки Brent может завершить неделю ростом, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 102,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсы на WTI снижалась на 1,45% - до 91,52 доллара за баррель.
С понедельника Brent подорожал на 5%, при этом американская марка WTI подешевела на 1%.
Ранее страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом.
"Европа чувствует себя довольно уязвимой. Европа станет одним из регионов, которые пострадают больше всего, если мы введем запрет на экспорт дизельного топлива", - сказал агентству Рейтер старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 октября их число выросло на одну – до 456 установок.
 
НефтьРынокЕВРОПАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала