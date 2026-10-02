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Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом

Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом - 02.10.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в пятницу вечером, Brent может завершить неделю ростом

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом стоимость марки Brent может завершить неделю ростом, следует из данных торгов. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:21+0300

2026-10-02T20:21+0300

2026-10-02T20:21+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером, при этом стоимость марки Brent может завершить неделю ростом, следует из данных торгов. По состоянию на 20.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 102,43 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсы на WTI снижалась на 1,45% - до 91,52 доллара за баррель. С понедельника Brent подорожал на 5%, при этом американская марка WTI подешевела на 1%. Ранее страны "Большой семерки" (G7) согласовали выпуск на рынок из стратегических запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным топливом. "Европа чувствует себя довольно уязвимой. Европа станет одним из регионов, которые пострадают больше всего, если мы введем запрет на экспорт дизельного топлива", - сказал агентству Рейтер старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 октября их число выросло на одну – до 456 установок.

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нефть, рынок, европа, сша