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Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6%
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6%
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 12 агрегатов, или на 0,6% - до 1919 установок, свидетельствуют... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:39+0300
2026-10-02T13:47+0300
нефть
сша
канада
латинская америка
baker hughes
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 12 агрегатов, или на 0,6% - до 1919 установок, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих установок поднялось на 107, или на 5,9%. В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на четыре установки - до 593 единиц, в Канаде - снизилось на 11, до 204. Количество буровых установок в Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на четыре - до 145, 143 и 205 соответственно. В Африке увеличение составило три установки, до 121, на Ближнем Востоке - пять установок, до 508 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, сша, канада, латинская америка, baker hughes
Нефть, США, КАНАДА, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, Baker Hughes
13:39 02.10.2026 (обновлено: 13:47 02.10.2026)
 
Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6%

Baker Hughes: число буровых установок в мире за сентябрь выросло на 12 агрегатов

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 12 агрегатов, или на 0,6% - до 1919 установок, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих установок поднялось на 107, или на 5,9%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на четыре установки - до 593 единиц, в Канаде - снизилось на 11, до 204.
Количество буровых установок в Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на четыре - до 145, 143 и 205 соответственно. В Африке увеличение составило три установки, до 121, на Ближнем Востоке - пять установок, до 508 агрегатов.
Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
 
НефтьСШАКАНАДАЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАBaker Hughes
 
 
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