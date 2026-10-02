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Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6%

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,6%

Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 12 агрегатов, или на 0,6% - до 1919 установок, свидетельствуют... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:39+0300

2026-10-02T13:39+0300

2026-10-02T13:47+0300

нефть

сша

канада

латинская америка

baker hughes

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь выросло на 12 агрегатов, или на 0,6% - до 1919 установок, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих установок поднялось на 107, или на 5,9%. В США, согласно данным компании, показатель вырос за месяц на четыре установки - до 593 единиц, в Канаде - снизилось на 11, до 204. Количество буровых установок в Латинской Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе выросло на четыре - до 145, 143 и 205 соответственно. В Африке увеличение составило три установки, до 121, на Ближнем Востоке - пять установок, до 508 агрегатов. Компания Baker Hughes с 1944 года представляет еженедельные данные о динамике числа буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.

сша

канада

латинская америка

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сша, канада, латинская америка, baker hughes