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Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак
Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак
Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:17+0300
2026-10-02T14:17+0300
2026-10-02T14:17+0300
дизель
нефть
россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Дизельное топливо производится в необходимом объеме, поставляется на внутреннем рынке, дефицита нет", - сказал он, отвечая на вопрос о текущей ситуации с топливом на внутреннем рынке.Новак подчеркнул, что нефтяные компании принимают меры для минимизации рисков и обеспечения стабильности работы своих нефтеперерабатывающих заводов."Если говорить о мировом рынке дизеля, то он испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, откуда достаточно большое количество шло нефтепродуктов на мировые рынки... Это отражается сегодня в том числе и на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель", - добавил он.
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дизель, нефть, россия, александр новак
дизель, Нефть, РОССИЯ, Александр Новак
Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак
Новак: дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Дизельное топливо производится в необходимом объеме, поставляется на внутреннем рынке, дефицита нет", - сказал он, отвечая на вопрос о текущей ситуации с топливом на внутреннем рынке.
Новак подчеркнул, что нефтяные компании принимают меры для минимизации рисков и обеспечения стабильности работы своих нефтеперерабатывающих заводов.
"Если говорить о мировом рынке дизеля, то он испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, откуда достаточно большое количество шло нефтепродуктов на мировые рынки... Это отражается сегодня в том числе и на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель", - добавил он.