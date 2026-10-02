https://1prime.ru/20261002/dizel-873905941.html

Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак

Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, заявил Новак

Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:17+0300

2026-10-02T14:17+0300

2026-10-02T14:17+0300

дизель

нефть

россия

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873905941.jpg?1790939852

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, дефицита нет, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Дизельное топливо производится в необходимом объеме, поставляется на внутреннем рынке, дефицита нет", - сказал он, отвечая на вопрос о текущей ситуации с топливом на внутреннем рынке.Новак подчеркнул, что нефтяные компании принимают меры для минимизации рисков и обеспечения стабильности работы своих нефтеперерабатывающих заводов."Если говорить о мировом рынке дизеля, то он испытывает сегодня дефицит в результате закрытия Ормузского пролива, откуда достаточно большое количество шло нефтепродуктов на мировые рынки... Это отражается сегодня в том числе и на мировых ценах. Сегодня достаточно рекордные цены на мировых рынках именно на дизель", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дизель, нефть, россия, александр новак