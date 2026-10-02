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Дмитриев оценил перспективы экономического сотрудничества с США
Дмитриев оценил перспективы экономического сотрудничества с США - 02.10.2026, ПРАЙМ
Дмитриев оценил перспективы экономического сотрудничества с США
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оптимистично оценил перспективы экономического сотрудничества с США при смене курса в Вашингтоне после ухода... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T00:44+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оптимистично оценил перспективы экономического сотрудничества с США при смене курса в Вашингтоне после ухода предыдущей администрации.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку Дмитриева в США, заявил, что контакты России с представителями США на рабочем уровне продолжаются. Он отметил, что в ходе визита было продолжено обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов в различных областях.
"Экономическое сотрудничество преодолеет близорукое мышление эпохи Байдена", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Экс-президент США Джо Байден отказался от попытки переизбрания в 2024 году на фоне дискуссий о его когнитивном состоянии и способности исполнять обязанности главы государства.
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рынок, россия, сша, вашингтон, кирилл дмитриев, джо байден, дмитрий песков
Рынок, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Дмитрий Песков
Дмитриев оценил перспективы экономического сотрудничества с США
Дмитриев оптимистично оценил перспективы экономического сотрудничества с США
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев оптимистично оценил перспективы экономического сотрудничества с США при смене курса в Вашингтоне после ухода предыдущей администрации.
В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездку Дмитриева в США, заявил, что контакты России с представителями США на рабочем уровне продолжаются. Он отметил, что в ходе визита было продолжено обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов в различных областях.
"Экономическое сотрудничество преодолеет близорукое мышление эпохи Байдена", - написал Дмитриев в социальной сети Х.
Экс-президент США Джо Байден отказался от попытки переизбрания в 2024 году на фоне дискуссий о его когнитивном состоянии и способности исполнять обязанности главы государства.