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Белый дом готовит указ о снижении цен на дизтопливо в США, пишет Reuters

Белый дом готовит указ о снижении цен на дизтопливо в США, пишет Reuters - 02.10.2026, ПРАЙМ

Белый дом готовит указ о снижении цен на дизтопливо в США, пишет Reuters

Белый дом готовит указ, направленный на снижение стоимости дизтоплива в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T17:20+0300

2026-10-02T17:20+0300

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Белый дом готовит указ, направленный на снижение стоимости дизтоплива в США, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В сентябре средняя цена на дизельное топливо в США вновь побила рекорд, превысив 6,48 доллара за галлон (около 3,8 литра), свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA). "Вашингтон оказывает давление на Европу, чтобы та высвободила чрезвычайные запасы топлива, в то время как Белый дом готовит указ, направленный на борьбу с рекордно высокими ценами на дизельное топливо в США", - написал корреспондент Рейтер в соцсети Х. По словам источников, указ может быть опубликован уже на следующей неделе. Газета Politico со ссылкой на источники ранее сообщала, что США выдвинули предложение, согласно которому правительства стран Евросоюза должны высвободить 120 миллионов баррелей дизельного топлива из национальных стратегических резервов в течение 180 дней. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что раздумывает над запретом на экспорт дизтоплива. При этом в администрации США признают, что такое решение может повысить цены на "другие вещи", отметил он.

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нефть, сша, европа, дональд трамп, politico, ес