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Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС

Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ

Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС

Совфед на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:58+0300

2026-10-02T11:58+0300

2026-10-02T11:58+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Протокол был подписан 9 февраля 2026 года в Москве. В частности, протокол расширяет перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС. Уточняется, что в перечень добавляются изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения уполномоченного органа, изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза за пределы союза, а также наборы, укладки, комплекты и аптечки, объединяющие медизделия и лекарства в общей упаковке.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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