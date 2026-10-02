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Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС
Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС
Совфед на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:58+0300
2026-10-02T11:58+0300
бизнес
россия
москва
совфед
еаэс
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Протокол был подписан 9 февраля 2026 года в Москве. В частности, протокол расширяет перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС. Уточняется, что в перечень добавляются изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения уполномоченного органа, изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза за пределы союза, а также наборы, укладки, комплекты и аптечки, объединяющие медизделия и лекарства в общей упаковке.
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бизнес, россия, москва, совфед, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Совфед, ЕАЭС
11:58 02.10.2026
 
Совфед ратифицировал протокол об обращении медизделий в ЕАЭС

СФ одобрил ратификацию протокола о единых принципах обращения медизделий в рамках ЕАЭС

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совфед на пленарном заседании в пятницу одобрил ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Протокол был подписан 9 февраля 2026 года в Москве.
В частности, протокол расширяет перечень медицинских изделий, не подлежащих регистрации в рамках ЕАЭС. Уточняется, что в перечень добавляются изделия, ввезенные для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента на основании разрешения уполномоченного органа, изделия, произведенные на территории государства-члена для вывоза за пределы союза, а также наборы, укладки, комплекты и аптечки, объединяющие медизделия и лекарства в общей упаковке.
 
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