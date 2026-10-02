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В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике

В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике - 02.10.2026, ПРАЙМ

В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступа государств-членов ЕАЭС к портам России на Балтике и на... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:49+0300

2026-10-02T14:49+0300

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россия

минск

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санкт-петербург

алексей оверчук

еаэс

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступа государств-членов ЕАЭС к портам России на Балтике и на северо-западе России, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября, в нем участвуют главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня обсуждался вопрос улучшения доступности государств-членов Евразийского экономического союза к нашим портам на Балтике и на Северо-Западе. Строительство, расширение пропускной способности наших железных дорог. Это тоже нашло поддержку сегодня у глав правительств", - сообщил Оверчук ИС "Вести". Кроме того, добавил он, обсуждались вопросы скоординированной тарифной и промышленной политики между странами ЕАЭС. "Конечно же, традиционно уделялось большое внимание укреплению транспортной связанности, прежде всего сухопутных маршрутов. (Проект) "Север-Юг" в этом контексте, конечно же, тоже затрагивается", - отметил Оверчук. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.

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россия, минск, северо-запад, санкт-петербург, алексей оверчук, еаэс