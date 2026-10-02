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В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике
В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике - 02.10.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике
На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступа государств-членов ЕАЭС к портам России на Балтике и на... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:49+0300
2026-10-02T14:52+0300
россия
минск
северо-запад
санкт-петербург
алексей оверчук
еаэс
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступа государств-членов ЕАЭС к портам России на Балтике и на северо-западе России, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября, в нем участвуют главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Сегодня обсуждался вопрос улучшения доступности государств-членов Евразийского экономического союза к нашим портам на Балтике и на Северо-Западе. Строительство, расширение пропускной способности наших железных дорог. Это тоже нашло поддержку сегодня у глав правительств", - сообщил Оверчук ИС "Вести". Кроме того, добавил он, обсуждались вопросы скоординированной тарифной и промышленной политики между странами ЕАЭС. "Конечно же, традиционно уделялось большое внимание укреплению транспортной связанности, прежде всего сухопутных маршрутов. (Проект) "Север-Юг" в этом контексте, конечно же, тоже затрагивается", - отметил Оверчук. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
минск
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россия, минск, северо-запад, санкт-петербург, алексей оверчук, еаэс
РОССИЯ, МИНСК, Северо-Запад, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
14:49 02.10.2026 (обновлено: 14:52 02.10.2026)
 
В ЕАЭС обсудили доступ к портам России на Балтике

Оверчук: Евразийский межправсовет обсудил доступ стран ЕАЭС к портам России на Балтике

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске обсуждалась тема доступа государств-членов ЕАЭС к портам России на Балтике и на северо-западе России, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Заседание ЕМПС проходит в Минске 2 октября, в нем участвуют главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Сегодня обсуждался вопрос улучшения доступности государств-членов Евразийского экономического союза к нашим портам на Балтике и на Северо-Западе. Строительство, расширение пропускной способности наших железных дорог. Это тоже нашло поддержку сегодня у глав правительств", - сообщил Оверчук ИС "Вести".
Кроме того, добавил он, обсуждались вопросы скоординированной тарифной и промышленной политики между странами ЕАЭС.
"Конечно же, традиционно уделялось большое внимание укреплению транспортной связанности, прежде всего сухопутных маршрутов. (Проект) "Север-Юг" в этом контексте, конечно же, тоже затрагивается", - отметил Оверчук.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
 
РОССИЯМИНСКСеверо-ЗападСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
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