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Еврокомиссия отвергла требование США высвободить запасы дизельного топлива

Еврокомиссия отвергла требование США высвободить запасы дизельного топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия отвергла требование США высвободить запасы дизельного топлива

Еврокомиссия отвергла требование США о высвобождении европейских стратегических запасов дизельного топлива, заявив при этом о готовности обсуждать с... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:09+0300

2026-10-02T14:09+0300

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия отвергла требование США о высвобождении европейских стратегических запасов дизельного топлива, заявив при этом о готовности обсуждать с Международным энергетическим агентством скоординированные меры на фоне высоких цен на энергоносители. "Мы твердо отвергаем идею запрета экспорта дизельного топлива из США", - заявили в Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе. В ЕК при этом отвергли предположение, что возможное решение о высвобождении запасов станет уступкой давлению Вашингтона. Там подчеркнули, что ситуация с ценами отслеживается с февраля, задолго до последних заявлений США, а в марте уже было согласовано скоординированное высвобождение нефтяных резервов совместно с Международным энергетическим агентством. По данным Reuters, администрация США потребовала от крупных европейских стран, включая Францию и Германию, высвободить порядка ста миллионов баррелей дизельного топлива в течение 20 дней, пригрозив возможным запретом на экспорт американского дизеля. В пятницу страны ЕС обсуждали французское предложение о высвобождении 50 миллионов баррелей дизеля и еще 50 миллионов баррелей нефти странами МЭА.

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нефть, сша, брюссель, вашингтон, ек, reuters, ес