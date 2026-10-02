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Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Екатеринбурге
Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Екатеринбурге - 02.10.2026, ПРАЙМ
Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Екатеринбурге
Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:31+0300
2026-10-02T14:31+0300
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минобрнауки
минпросвещения
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КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Седьмая Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге", - сказал он на церемонии закрытия VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Вице-премьер выразил надежду, что участники прошедшей Олимпиады отправятся домой с новыми знаниями и контактами. "И уверенностью, что вы действуете в правильном направлении", - заключил он. Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.
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екатеринбург, красноярск, дмитрий чернышенко, росфинмониторинг, минобрнауки, минпросвещения
ЕКАТЕРИНБУРГ, Красноярск, Дмитрий Чернышенко, Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения
Международная олимпиада по финансовой безопасности пройдет в Екатеринбурге
Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге
КРАСНОЯРСК, 2 окт - ПРАЙМ. Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Седьмая Международная олимпиада по финансовой безопасности в 2027 году пройдет в Екатеринбурге", - сказал он на церемонии закрытия VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.
Вице-премьер выразил надежду, что участники прошедшей Олимпиады отправятся домой с новыми знаниями и контактами.
"И уверенностью, что вы действуете в правильном направлении", - заключил он.
Международная олимпиада по финансовой безопасности – ежегодная олимпиада первого уровня, которая проводится с 2021 года при поддержке президента и правительства России. Организаторами выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки, Минпросвещения и ряд образовательных организаций. Финальный этап VI Олимпиады проходит с 27 сентября по 2 октября в Красноярске.