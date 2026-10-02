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VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок

VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок - 02.10.2026, ПРАЙМ

VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок

Авиакомпания VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:17+0300

2026-10-02T11:17+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока. "Из Международного аэропорта Владивосток возобновлены перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Туристические рейсы из авиагавани Приморья в высокий сезон будет совершать уже хорошо знакомая жителям авиакомпания VietJet Air в рамках совместной полетной программы с туроператором Anex", - говорится в сообщении. Авиаперевозчик запустил чартерные рейсы 2 октября. Они будут выполняться до марта 2027 года. В течение сезона периодичность полетов составит один-два раза в неделю. Время в пути к месту отдыха - восемь часов 35 минут. Рейсы будут осуществляться с получасовой технической посадкой во вьетнамском Ханое без выхода пассажиров из самолета. В 2025 году сезонный чартер Владивосток - Фукуок VietJet Air запустила позже - 19 октября. Программа завершилась в марте 2026 года. Фукуок - крупнейший остров Вьетнама, расположен в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Это популярный тропический курорт с развитой туристической инфраструктурой. Остров окружен архипелагом из более 20 небольших островов.

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бизнес, туризм, владивосток, вьетнам, приморье, anex