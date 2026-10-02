https://1prime.ru/20261002/fukuok-873895001.html
VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок
VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок - 02.10.2026, ПРАЙМ
VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок
Авиакомпания VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:17+0300
2026-10-02T11:17+0300
2026-10-02T11:17+0300
бизнес
туризм
владивосток
вьетнам
приморье
anex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873895001.jpg?1790929035
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Из Международного аэропорта Владивосток возобновлены перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Туристические рейсы из авиагавани Приморья в высокий сезон будет совершать уже хорошо знакомая жителям авиакомпания VietJet Air в рамках совместной полетной программы с туроператором Anex", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчик запустил чартерные рейсы 2 октября. Они будут выполняться до марта 2027 года.
В течение сезона периодичность полетов составит один-два раза в неделю. Время в пути к месту отдыха - восемь часов 35 минут. Рейсы будут осуществляться с получасовой технической посадкой во вьетнамском Ханое без выхода пассажиров из самолета.
В 2025 году сезонный чартер Владивосток - Фукуок VietJet Air запустила позже - 19 октября. Программа завершилась в марте 2026 года.
Фукуок - крупнейший остров Вьетнама, расположен в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Это популярный тропический курорт с развитой туристической инфраструктурой. Остров окружен архипелагом из более 20 небольших островов.
владивосток
вьетнам
приморье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, владивосток, вьетнам, приморье, anex
Бизнес, Туризм, Владивосток, ВЬЕТНАМ, Приморье, Anex
VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на Фукуок
VietJet Air возобновила сезонные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – ПРАЙМ. Авиакомпания VietJet Air возобновила сезонные чартерные рейсы из Владивостока на вьетнамский остров Фукуок, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Из Международного аэропорта Владивосток возобновлены перелеты на остров Фукуок (Вьетнам). Туристические рейсы из авиагавани Приморья в высокий сезон будет совершать уже хорошо знакомая жителям авиакомпания VietJet Air в рамках совместной полетной программы с туроператором Anex", - говорится в сообщении.
Авиаперевозчик запустил чартерные рейсы 2 октября. Они будут выполняться до марта 2027 года.
В течение сезона периодичность полетов составит один-два раза в неделю. Время в пути к месту отдыха - восемь часов 35 минут. Рейсы будут осуществляться с получасовой технической посадкой во вьетнамском Ханое без выхода пассажиров из самолета.
В 2025 году сезонный чартер Владивосток - Фукуок VietJet Air запустила позже - 19 октября. Программа завершилась в марте 2026 года.
Фукуок - крупнейший остров Вьетнама, расположен в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Это популярный тропический курорт с развитой туристической инфраструктурой. Остров окружен архипелагом из более 20 небольших островов.