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G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах

G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах - 02.10.2026, ПРАЙМ

G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:06+0300

2026-10-02T19:06+0300

2026-10-02T19:06+0300

нефть

иран

сша

ормузский пролив

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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки мощностей на фоне топливного кризиса, говорится в их совместном заявлении. "Мы будем координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах стран G7, чтобы предотвратить одновременные остановки мощностей и временно увеличить коэффициенты использования, где это возможно", - сказано в документе. В пятницу лидеры стран "Большой семерки" провели видеоконференцию по вопросам энергобезопасности. По ее итогам они согласовали выпуск на рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических запасов. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

иран

сша

ормузский пролив

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, иран, сша, ормузский пролив