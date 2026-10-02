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G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах - 02.10.2026, ПРАЙМ
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G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах
G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах - 02.10.2026, ПРАЙМ
G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах
Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:06+0300
2026-10-02T19:06+0300
нефть
иран
сша
ормузский пролив
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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки мощностей на фоне топливного кризиса, говорится в их совместном заявлении. "Мы будем координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах стран G7, чтобы предотвратить одновременные остановки мощностей и временно увеличить коэффициенты использования, где это возможно", - сказано в документе. В пятницу лидеры стран "Большой семерки" провели видеоконференцию по вопросам энергобезопасности. По ее итогам они согласовали выпуск на рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических запасов. Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
иран
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нефть, иран, сша, ормузский пролив
Нефть, ИРАН, США, Ормузский пролив
19:06 02.10.2026
 
G7 будет координировать техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах

G7 будет координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах

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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" (G7) договорились координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах для избежания одновременной остановки мощностей на фоне топливного кризиса, говорится в их совместном заявлении.
"Мы будем координировать графики техобслуживания на нефтеперерабатывающих заводах стран G7, чтобы предотвратить одновременные остановки мощностей и временно увеличить коэффициенты использования, где это возможно", - сказано в документе.
В пятницу лидеры стран "Большой семерки" провели видеоконференцию по вопросам энергобезопасности. По ее итогам они согласовали выпуск на рынок до 100 миллионов баррелей топлива из стратегических запасов.
Из-за эскалации конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
 
НефтьИРАНСШАОрмузский пролив
 
 
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