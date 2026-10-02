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Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие транспортных маршрутов - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие транспортных маршрутов
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие транспортных маршрутов - 02.10.2026, ПРАЙМ
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие транспортных маршрутов
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили в пятницу вопросы развития транспортных маршрутов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:44+0300
бизнес
россия
китай
иран
монголия
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ЕАЭС обсудили в пятницу вопросы развития транспортных маршрутов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета. "Сегодня главы правительств рассмотрели вопросы развития транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", - сказал Сагинтаев. По его словам, в ЕАЭС активно формируется общее транспортное пространство. По его словам, одно из ключевых направлений этой работы - развитие евразийских транспортных коридоров, включая железнодорожную, автодорожную и портовую инфраструктуру. "На их долю приходится около 70% объема транзитного грузопотока, поэтому синхронизация в развитии национальных участков транспортной инфраструктуры каждой из стран очень важна", - заявил глава Коллегии ЕЭС. Он напомнил, что в 2025 году зафиксирован рост перевозок практически во всех государствах-членах. В частности, по коридору "Север - Юг" перевезено 21,5 миллиона тонн. Впечатляет динамика транскаспийского маршрута в части морских перевозок: за 7 месяцев 2026 года их объем превысил 4,5 миллиона тонн. "Для сравнения, это на 60% больше, чем за весь 2025 год. По экспертной оценке, модернизация инфраструктуры увеличит пропускную способность восточного маршрута этого коридора до 20 миллиона тонн к 2030 году", - заявил Сагинтаев. Он уточнил, что данное направление имеет большие перспективы с учетом взаимодействия с Китаем, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией. "Кроме того, завершен второй этап внедрения электронного документооборота в морских портах России и Казахстана – бумажные документы остаются в прошлом. Внедрение цифровых инструментов упрощает процедуры и снижает издержки для бизнеса, обеспечивается максимальное ускорение движения товаров.", - заявил Сагинтаев.
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бизнес, россия, китай, иран, монголия, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИРАН, МОНГОЛИЯ, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
15:42 02.10.2026 (обновлено: 15:44 02.10.2026)
 
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие транспортных маршрутов

Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели вопросы развития транспортных маршрутов

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Главы правительств стран ЕАЭС обсудили в пятницу вопросы развития транспортных маршрутов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Евразийского межправсовета.
"Сегодня главы правительств рассмотрели вопросы развития транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток – Запад" и "Север – Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", - сказал Сагинтаев.
По его словам, в ЕАЭС активно формируется общее транспортное пространство. По его словам, одно из ключевых направлений этой работы - развитие евразийских транспортных коридоров, включая железнодорожную, автодорожную и портовую инфраструктуру. "На их долю приходится около 70% объема транзитного грузопотока, поэтому синхронизация в развитии национальных участков транспортной инфраструктуры каждой из стран очень важна", - заявил глава Коллегии ЕЭС.
Он напомнил, что в 2025 году зафиксирован рост перевозок практически во всех государствах-членах. В частности, по коридору "Север - Юг" перевезено 21,5 миллиона тонн. Впечатляет динамика транскаспийского маршрута в части морских перевозок: за 7 месяцев 2026 года их объем превысил 4,5 миллиона тонн.
"Для сравнения, это на 60% больше, чем за весь 2025 год. По экспертной оценке, модернизация инфраструктуры увеличит пропускную способность восточного маршрута этого коридора до 20 миллиона тонн к 2030 году", - заявил Сагинтаев.
Он уточнил, что данное направление имеет большие перспективы с учетом взаимодействия с Китаем, Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией. "Кроме того, завершен второй этап внедрения электронного документооборота в морских портах России и Казахстана – бумажные документы остаются в прошлом. Внедрение цифровых инструментов упрощает процедуры и снижает издержки для бизнеса, обеспечивается максимальное ускорение движения товаров.", - заявил Сагинтаев.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙИРАНМОНГОЛИЯЕАЭСЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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