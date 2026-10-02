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Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год
Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore благодаря позитивному результату первого полугодия обновил прогноз показателя прибыли на текущий год до более чем 5... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:48+0300
2026-10-02T14:01+0300
нефть
бизнес
финансы
glencore
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore благодаря позитивному результату первого полугодия обновил прогноз показателя прибыли на текущий год до более чем 5 миллиардов долларов по EBIT, следует из пресс-релиза компании. "Теперь мы ожидаем, что в 2026 году маркетинговый скорректированный показатель EBIT превысит 5 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Предыдущий прогноз этого показателя прибыли компании охватывал долгосрочный период и составлял 2,3-3,5 миллиарда долларов в год. Glencore отмечает почти рекордную эффективность рыночной деятельности за прошлое полугодие, что в первую очередь отражает существенные изменения на рынках нефти и нефтепродуктов, газа и грузовых перевозок. Компания предполагает, что итоги за второе полугодие будут соответствовать предыдущим прогнозам. Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.
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192
40
192
40
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нефть, бизнес, финансы, glencore
Нефть, Бизнес, Финансы, Glencore
13:48 02.10.2026 (обновлено: 14:01 02.10.2026)
 
Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год

Glencore обновил прогноз прибыли на 2026 год до пяти миллиардов долларов по EBIT

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore благодаря позитивному результату первого полугодия обновил прогноз показателя прибыли на текущий год до более чем 5 миллиардов долларов по EBIT, следует из пресс-релиза компании.
"Теперь мы ожидаем, что в 2026 году маркетинговый скорректированный показатель EBIT превысит 5 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Предыдущий прогноз этого показателя прибыли компании охватывал долгосрочный период и составлял 2,3-3,5 миллиарда долларов в год.
Glencore отмечает почти рекордную эффективность рыночной деятельности за прошлое полугодие, что в первую очередь отражает существенные изменения на рынках нефти и нефтепродуктов, газа и грузовых перевозок. Компания предполагает, что итоги за второе полугодие будут соответствовать предыдущим прогнозам.
Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.
 
НефтьБизнесФинансыGlencore
 
 
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