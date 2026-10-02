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Gunvor сменил название на Centalion Group - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Gunvor сменил название на Centalion Group
Gunvor сменил название на Centalion Group - 02.10.2026, ПРАЙМ
Gunvor сменил название на Centalion Group
Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group, штаб-квартира компании будет перенесена с Кипра в Сингапур, говорится в пресс-релизе... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:48+0300
2026-10-02T15:58+0300
нефть
бизнес
финансы
сингапур
кипр
женева
gunvor
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group, штаб-квартира компании будет перенесена с Кипра в Сингапур, говорится в пресс-релизе Centalion. "Партнерство сотрудников, владеющее Gunvor Group Ltd, проголосовало за изменение названия компании на Centalion Group Ltd, чтобы отразить ее развитие в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив на будущее", - говорится в сообщении. Ребрендинг знаменует "этап естественной эволюции бизнеса" после завершения выкупа компании руководством в декабре 2025 года, отмечается в релизе. Компания также объявила о намерении перенести свой головной офис в Сингапур с Кипра. Этот шаг обусловлен наличием в Сингапуре устоявшейся правовой и деловой среды, развитой финансовой и торговой инфраструктуры, а также международного делового сообщества. Кроме головного офиса, основные торговые представительства Centalion остаются в Женеве и Хьюстоне (штат Техас). Centalion Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
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нефть, бизнес, финансы, сингапур, кипр, женева, gunvor
Нефть, Бизнес, Финансы, СИНГАПУР, КИПР, ЖЕНЕВА, Gunvor
15:48 02.10.2026 (обновлено: 15:58 02.10.2026)
 
Gunvor сменил название на Centalion Group

Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group, штаб-квартира компании будет перенесена с Кипра в Сингапур, говорится в пресс-релизе Centalion.
"Партнерство сотрудников, владеющее Gunvor Group Ltd, проголосовало за изменение названия компании на Centalion Group Ltd, чтобы отразить ее развитие в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив на будущее", - говорится в сообщении.
Ребрендинг знаменует "этап естественной эволюции бизнеса" после завершения выкупа компании руководством в декабре 2025 года, отмечается в релизе.
Компания также объявила о намерении перенести свой головной офис в Сингапур с Кипра. Этот шаг обусловлен наличием в Сингапуре устоявшейся правовой и деловой среды, развитой финансовой и торговой инфраструктуры, а также международного делового сообщества. Кроме головного офиса, основные торговые представительства Centalion остаются в Женеве и Хьюстоне (штат Техас).
Centalion Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
 
НефтьБизнесФинансыСИНГАПУРКИПРЖЕНЕВАGunvor
 
 
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