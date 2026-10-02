https://1prime.ru/20261002/gunvor-873914293.html

Gunvor сменил название на Centalion Group

Gunvor сменил название на Centalion Group - 02.10.2026, ПРАЙМ

Gunvor сменил название на Centalion Group

Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group, штаб-квартира компании будет перенесена с Кипра в Сингапур, говорится в пресс-релизе... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:48+0300

2026-10-02T15:48+0300

2026-10-02T15:58+0300

нефть

бизнес

финансы

сингапур

кипр

женева

gunvor

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873914293.jpg?1790945926

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Международный сырьевой трейдер Gunvor сменил название на Centalion Group, штаб-квартира компании будет перенесена с Кипра в Сингапур, говорится в пресс-релизе Centalion. "Партнерство сотрудников, владеющее Gunvor Group Ltd, проголосовало за изменение названия компании на Centalion Group Ltd, чтобы отразить ее развитие в рамках новой структуры собственности, модели управления и стратегических перспектив на будущее", - говорится в сообщении. Ребрендинг знаменует "этап естественной эволюции бизнеса" после завершения выкупа компании руководством в декабре 2025 года, отмечается в релизе. Компания также объявила о намерении перенести свой головной офис в Сингапур с Кипра. Этот шаг обусловлен наличием в Сингапуре устоявшейся правовой и деловой среды, развитой финансовой и торговой инфраструктуры, а также международного делового сообщества. Кроме головного офиса, основные торговые представительства Centalion остаются в Женеве и Хьюстоне (штат Техас). Centalion Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.

сингапур

кипр

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, финансы, сингапур, кипр, женева, gunvor