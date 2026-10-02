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СМИ: хакеры получили доступ к системе управления танкером с нефтью
СМИ: хакеры получили доступ к системе управления танкером с нефтью - 02.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: хакеры получили доступ к системе управления танкером с нефтью
ФБР и Береговая охрана США обнаружили, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда судно приближалось к побережью... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T23:10+0300
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ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. ФБР и Береговая охрана США обнаружили, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда судно приближалось к побережью Техаса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили свидетельства того, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда он этим летом приближался к побережью Техаса", — сообщает Bloomberg.
В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе судна, отмечает агентство.
"Чиновники по-прежнему выясняют, как произошла атака и кто за ней стоял", — готовиться в публикации.
При этом, по данным издания, возможность того, что неизвестные хакеры потенциально могли дистанционно управлять операционной системой такого танкера, известного как крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти, вызвала обеспокоенность у американских военных и разведывательных ведомств.
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технологии, нефть, сша, техас, bloomberg
Технологии, Нефть, США, ТЕХАС, Bloomberg
СМИ: хакеры получили доступ к системе управления танкером с нефтью
Bloomberg: хакеры получили доступ к системе управления движением танкера с нефтью в Техасе
ВАШИНГТОН, 2 окт — ПРАЙМ. ФБР и Береговая охрана США обнаружили, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда судно приближалось к побережью Техаса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Следователи ФБР и Береговой охраны США обнаружили свидетельства того, что хакеры получили доступ к системе управления движением супертанкера с нефтью, когда он этим летом приближался к побережью Техаса", — сообщает Bloomberg.
В результате кибератаки посторонние лица получили временный доступ к цифровой системе судна, отмечает агентство.
"Чиновники по-прежнему выясняют, как произошла атака и кто за ней стоял", — готовиться в публикации.
При этом, по данным издания, возможность того, что неизвестные хакеры потенциально могли дистанционно управлять операционной системой такого танкера, известного как крупнотоннажный танкер для перевозки сырой нефти, вызвала обеспокоенность у американских военных и разведывательных ведомств.