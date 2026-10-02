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Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию
Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию - 02.10.2026, ПРАЙМ
Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию
Автодилер "Бизнес Кар" просит арбитражный суд Москвы запретить торговой структуре группы Toyota прекращать либо ограничивать поставки в свой адрес автомобилей и | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:43+0300
2026-10-02T14:45+0300
бизнес
toyota
россия
авто
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автодилер "Бизнес Кар" просит арбитражный суд Москвы запретить торговой структуре группы Toyota прекращать либо ограничивать поставки в свой адрес автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в иске идет о поставках японской компании в адрес своей российской "дочки". Ранее в России существовало производство Toyota, но оно было свернуто в 2022 году. Сейчас в стране продаются в основном подержанные автомобили Toyota либо ввезенные по параллельному импорту. Сам японский концерн ранее подтверждал РИА Новости, что планов возобновить прямые продажи новых автомобилей Toyota в России нет. Истец просит запретить "создание препятствий таким поставкам", в том числе, "принятие решений… совершение любых иных действий, направленных на прекращение либо ограничение… поставок, и исполнение… в этих целях ограничительных мер, введенных… в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц". Требование адресовано ответчикам Тоуota Tsusho Corporation, ее дочернему ООО "Тойота Цусе Рус" и его гендиректору Накаде Таканори, а также Алексею Исупову, гендиректору одного из истцов – ООО "СП Бизнес Кар". Кроме того, в иске содержатся требования о взыскании с Тоуota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко, миноритарного участника ООО "СП Бизнес Кар" (3%), убытков, причиненных прекращением поставок автомобилей и запчастей Toyota и Lexus и о зачете этих убытков в счет обязательства "СП Бизнес Кар" перед "Тойота Цусе Рус" по договору займа от 28 февраля 2024 года. Сумма иска, указанная в карточке дела, - 375 миллионов рублей. Кроме московского ООО "СП Бизнес Кар" истцами в исковом заявлении указаны его "дочки" в Кемерово, Орле, Воронеже, Курске, Астрахани, Адыгее, а также ООО "Тойота Тсусе Техника", "Оптимум Трейдинг" и Илья Пименов, еще один миноритарный участник "СП Бизнес Кар" с долей 3%. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной участник "СП Бизнес Кар" - японская Тоуota Tsusho Corporation с долей 94%, один из ответчиков по иску. Исковое заявление было подано в июле, предварительные слушания по делу арбитражный суд Москвы назначил на 8 октября.
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192
40
192
40
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4.7
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192
40
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40
бизнес, toyota, россия, авто
Бизнес, Toyota, РОССИЯ, Авто
14:43 02.10.2026 (обновлено: 14:45 02.10.2026)
 
Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию

Автодилер "Бизнес Кар" просит суд обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автодилер "Бизнес Кар" просит арбитражный суд Москвы запретить торговой структуре группы Toyota прекращать либо ограничивать поставки в свой адрес автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь в иске идет о поставках японской компании в адрес своей российской "дочки".
Ранее в России существовало производство Toyota, но оно было свернуто в 2022 году. Сейчас в стране продаются в основном подержанные автомобили Toyota либо ввезенные по параллельному импорту. Сам японский концерн ранее подтверждал РИА Новости, что планов возобновить прямые продажи новых автомобилей Toyota в России нет.
Истец просит запретить "создание препятствий таким поставкам", в том числе, "принятие решений… совершение любых иных действий, направленных на прекращение либо ограничение… поставок, и исполнение… в этих целях ограничительных мер, введенных… в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц".
Требование адресовано ответчикам Тоуota Tsusho Corporation, ее дочернему ООО "Тойота Цусе Рус" и его гендиректору Накаде Таканори, а также Алексею Исупову, гендиректору одного из истцов – ООО "СП Бизнес Кар".
Кроме того, в иске содержатся требования о взыскании с Тоуota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко, миноритарного участника ООО "СП Бизнес Кар" (3%), убытков, причиненных прекращением поставок автомобилей и запчастей Toyota и Lexus и о зачете этих убытков в счет обязательства "СП Бизнес Кар" перед "Тойота Цусе Рус" по договору займа от 28 февраля 2024 года.
Сумма иска, указанная в карточке дела, - 375 миллионов рублей.
Кроме московского ООО "СП Бизнес Кар" истцами в исковом заявлении указаны его "дочки" в Кемерово, Орле, Воронеже, Курске, Астрахани, Адыгее, а также ООО "Тойота Тсусе Техника", "Оптимум Трейдинг" и Илья Пименов, еще один миноритарный участник "СП Бизнес Кар" с долей 3%.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной участник "СП Бизнес Кар" - японская Тоуota Tsusho Corporation с долей 94%, один из ответчиков по иску.
Исковое заявление было подано в июле, предварительные слушания по делу арбитражный суд Москвы назначил на 8 октября.
 
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