https://1prime.ru/20261002/kary-873908199.html

Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию

Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию - 02.10.2026, ПРАЙМ

Автодилер попросил обязать Toyota возобновить поставки автомобилей в Россию

Автодилер "Бизнес Кар" просит арбитражный суд Москвы запретить торговой структуре группы Toyota прекращать либо ограничивать поставки в свой адрес автомобилей и | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:43+0300

2026-10-02T14:43+0300

2026-10-02T14:45+0300

бизнес

toyota

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873908199.jpg?1790941558

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автодилер "Бизнес Кар" просит арбитражный суд Москвы запретить торговой структуре группы Toyota прекращать либо ограничивать поставки в свой адрес автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Речь в иске идет о поставках японской компании в адрес своей российской "дочки". Ранее в России существовало производство Toyota, но оно было свернуто в 2022 году. Сейчас в стране продаются в основном подержанные автомобили Toyota либо ввезенные по параллельному импорту. Сам японский концерн ранее подтверждал РИА Новости, что планов возобновить прямые продажи новых автомобилей Toyota в России нет. Истец просит запретить "создание препятствий таким поставкам", в том числе, "принятие решений… совершение любых иных действий, направленных на прекращение либо ограничение… поставок, и исполнение… в этих целях ограничительных мер, введенных… в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц". Требование адресовано ответчикам Тоуota Tsusho Corporation, ее дочернему ООО "Тойота Цусе Рус" и его гендиректору Накаде Таканори, а также Алексею Исупову, гендиректору одного из истцов – ООО "СП Бизнес Кар". Кроме того, в иске содержатся требования о взыскании с Тоуota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко, миноритарного участника ООО "СП Бизнес Кар" (3%), убытков, причиненных прекращением поставок автомобилей и запчастей Toyota и Lexus и о зачете этих убытков в счет обязательства "СП Бизнес Кар" перед "Тойота Цусе Рус" по договору займа от 28 февраля 2024 года. Сумма иска, указанная в карточке дела, - 375 миллионов рублей. Кроме московского ООО "СП Бизнес Кар" истцами в исковом заявлении указаны его "дочки" в Кемерово, Орле, Воронеже, Курске, Астрахани, Адыгее, а также ООО "Тойота Тсусе Техника", "Оптимум Трейдинг" и Илья Пименов, еще один миноритарный участник "СП Бизнес Кар" с долей 3%. По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной участник "СП Бизнес Кар" - японская Тоуota Tsusho Corporation с долей 94%, один из ответчиков по иску. Исковое заявление было подано в июле, предварительные слушания по делу арбитражный суд Москвы назначил на 8 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, toyota, россия, авто