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В Киргизии предложили онлайн-кредит на билет на концерт Shakira

В Киргизии предложили онлайн-кредит на билет на концерт Shakira - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Киргизии предложили онлайн-кредит на билет на концерт Shakira

Популярный в Киргизии банк предлагает онлайн-кредит небогатым клиентам, которым не хватает денег на билет на концерт певицы Shakira в Бишкеке, передает... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:41+0300

2026-10-02T12:41+0300

2026-10-02T13:17+0300

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БИШКЕК, 2 окт - ПРАЙМ. Популярный в Киргизии банк предлагает онлайн-кредит небогатым клиентам, которым не хватает денег на билет на концерт певицы Shakira в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости."Лока-лока-лока! Шакира в Бишкеке. Пора выбирать место на концерте! Оформите Онлайн-кредит… - до 200 тысяч сомов (2285 долларов - ред.) онлайн на карту", - говорится в тексте рассылки в приложении банка.Shakira выступит 18 октября на "Бишкек Арене", самом большом стадионе в Средней Азии. Стоимость билетов составляет от 137 до почти 1,4 тысячи долларов. По утверждению организаторов, в рамках эксклюзивного соглашения другие концерты артистки в Средней Азии не предусмотрены.При этом указанные цены на билеты по карману далеко не всем жителям Киргизии. Билет на хорошие места обойдется практически в среднюю месячную зарплату, а на VIP-места – в целых две.Ранее в пятницу стало известно, что на концерт Shakira в Киргизии в первый день продаж было реализовано более 13 тысяч билетов. Среди зарубежных покупателей лидируют представители Казахстана, России и Узбекистана.

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бизнес, финансы, средняя азия, бишкек, киргизия