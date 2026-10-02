https://1prime.ru/20261002/kuba-873921712.html

США перехватили судно с топливом для Кубы

США перехватили судно с топливом для Кубы - 02.10.2026, ПРАЙМ

США перехватили судно с топливом для Кубы

Береговая охрана США перехватила в Карибском море грузовое судно, перевозившее топливо на Кубу, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:23+0300

2026-10-02T18:23+0300

2026-10-02T18:23+0300

нефть

мировая экономика

куба

сша

карибское море

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ВАШИНГТОН, 2 окт - ПРАЙМ. Береговая охрана США перехватила в Карибском море грузовое судно, перевозившее топливо на Кубу, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление ведомства. По данным издания, судно длиной около 90 метров остановили 5 сентября между Кубой и Мексикой. В Береговой охране заявили, что судно подозревалось в использовании методов так называемого "теневого флота" для уклонения от обнаружения. "Открытое море не является убежищем от беззакония. Участники теневого флота, которые используют обманные методы для незаконной деятельности, не смогут избежать правосудия", - приводит газета слова коменданта Береговой охраны США адмирала Кевина Ландэя. Ведомство не уточнило объем находившегося на борту топлива и не раскрыло, каким образом установило его предназначение для Кубы, сославшись на разведывательные данные. Ранее Береговая охрана также задержала судно, которое, по данным ведомства, перевозило на Кубу 210 тысяч галлонов топлива. Последним портом захода обоих судов был Колон в Панаме. В январе Трамп подписал указ, разрешающий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эти меры усугубили дефицит топлива на острове и привели к многодневным отключениям электроэнергии, а также ударили по транспорту, производству продуктов питания, здравоохранению и образованию.

https://1prime.ru/20260907/kuba-873089634.html

куба

сша

карибское море

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нефть, мировая экономика, куба, сша, карибское море