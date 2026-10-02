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Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин - 02.10.2026, ПРАЙМ
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин
Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:46+0300
2026-10-02T21:46+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Липецке, пишет Telegram-канал Mash. "На бывшей конфетной фабрике Roshen Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок - завод переоборудуют под производство яблочного пектина", - говорится в сообщении Telegram-канала. По данным Mash, если проект запустят, на заводе будут перерабатывать яблочные выжимки в пищевой пектин для кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности Также отмечается, что на перезапуск производства потребуется минимум 1,5 миллиарда рублей: помещения нужно реконструировать, а оборудование закупать с нуля. В дальнейшем, как пишет Mash, продукцию планируют поставлять не только по России, но и на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока и Азии. Как отмечает издание, из яблочного пектина производят, в частности, порошки для снижения веса, улучшения пищеварения и детоксикации организма.
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Бизнес, Липецк, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Петр Порошенко, Roshen, ЕАЭС
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин
Mash: в Липецке на бывшей фабрике Roshen Порошенко будут выпускать яблочный пектин
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Липецке, пишет Telegram-канал Mash.
"На бывшей конфетной фабрике Roshen Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок - завод переоборудуют под производство яблочного пектина", - говорится в сообщении Telegram-канала.
По данным Mash, если проект запустят, на заводе будут перерабатывать яблочные выжимки в пищевой пектин для кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности
Также отмечается, что на перезапуск производства потребуется минимум 1,5 миллиарда рублей: помещения нужно реконструировать, а оборудование закупать с нуля.
В дальнейшем, как пишет Mash, продукцию планируют поставлять не только по России, но и на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока и Азии.
Как отмечает издание, из яблочного пектина производят, в частности, порошки для снижения веса, улучшения пищеварения и детоксикации организма.