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Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин

Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин - 02.10.2026, ПРАЙМ

Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин

Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T21:46+0300

2026-10-02T21:46+0300

2026-10-02T21:52+0300

бизнес

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Липецке, пишет Telegram-канал Mash. "На бывшей конфетной фабрике Roshen Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок - завод переоборудуют под производство яблочного пектина", - говорится в сообщении Telegram-канала. По данным Mash, если проект запустят, на заводе будут перерабатывать яблочные выжимки в пищевой пектин для кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности Также отмечается, что на перезапуск производства потребуется минимум 1,5 миллиарда рублей: помещения нужно реконструировать, а оборудование закупать с нуля. В дальнейшем, как пишет Mash, продукцию планируют поставлять не только по России, но и на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока и Азии. Как отмечает издание, из яблочного пектина производят, в частности, порошки для снижения веса, улучшения пищеварения и детоксикации организма.

липецк

украина

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бизнес, липецк, украина, ближний восток, петр порошенко, roshen, еаэс