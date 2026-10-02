Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/lipetsk-873926432.html
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин - 02.10.2026, ПРАЙМ
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин
Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T21:46+0300
2026-10-02T21:52+0300
бизнес
липецк
украина
ближний восток
петр порошенко
roshen
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873926432.jpg?1790967138
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Липецке, пишет Telegram-канал Mash. "На бывшей конфетной фабрике Roshen Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок - завод переоборудуют под производство яблочного пектина", - говорится в сообщении Telegram-канала. По данным Mash, если проект запустят, на заводе будут перерабатывать яблочные выжимки в пищевой пектин для кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности Также отмечается, что на перезапуск производства потребуется минимум 1,5 миллиарда рублей: помещения нужно реконструировать, а оборудование закупать с нуля. В дальнейшем, как пишет Mash, продукцию планируют поставлять не только по России, но и на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока и Азии. Как отмечает издание, из яблочного пектина производят, в частности, порошки для снижения веса, улучшения пищеварения и детоксикации организма.
липецк
украина
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, липецк, украина, ближний восток, петр порошенко, roshen, еаэс
Бизнес, Липецк, УКРАИНА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Петр Порошенко, Roshen, ЕАЭС
21:46 02.10.2026 (обновлено: 21:52 02.10.2026)
 
Бывшая фабрика Порошенко в Липецке будет выпускать яблочный пектин

Mash: в Липецке на бывшей фабрике Roshen Порошенко будут выпускать яблочный пектин

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Яблочный пектин будут выпускать на бывшей конфетной фабрике Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Липецке, пишет Telegram-канал Mash.
"На бывшей конфетной фабрике Roshen Петра Порошенко в Липецке будут выпускать сырье для похудательных и детокс-добавок - завод переоборудуют под производство яблочного пектина", - говорится в сообщении Telegram-канала.
По данным Mash, если проект запустят, на заводе будут перерабатывать яблочные выжимки в пищевой пектин для кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности
Также отмечается, что на перезапуск производства потребуется минимум 1,5 миллиарда рублей: помещения нужно реконструировать, а оборудование закупать с нуля.
В дальнейшем, как пишет Mash, продукцию планируют поставлять не только по России, но и на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока и Азии.
Как отмечает издание, из яблочного пектина производят, в частности, порошки для снижения веса, улучшения пищеварения и детоксикации организма.
 
БизнесЛипецкУКРАИНАБЛИЖНИЙ ВОСТОКПетр ПорошенкоRoshenЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала