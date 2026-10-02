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Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая премьер-министра | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:28+0300
2026-10-02T11:28+0300
мировая экономика
минск
казахстан
киргизия
никол пашинян
михаил мишустин
снг
совет министров
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая премьер-министра России Михаила Мишустина, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече также принимают участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев. В мероприятиях в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие по видеосвязи. Председатель российского правительства накануне прибыл в Минск с рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". Ранее в пятницу он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе.
минск
казахстан
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мировая экономика, минск, казахстан, киргизия, никол пашинян, михаил мишустин, снг, совет министров
Мировая экономика, МИНСК, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, СНГ, совет министров
11:28 02.10.2026
 
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС

Президент Белоруссии Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран ЕАЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая премьер-министра России Михаила Мишустина, передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече также принимают участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев.
В мероприятиях в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие по видеосвязи.
Председатель российского правительства накануне прибыл в Минск с рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". Ранее в пятницу он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе.
 
Мировая экономикаМИНСККАЗАХСТАНКИРГИЗИЯНикол ПашинянМихаил МишустинСНГсовет министров
 
 
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