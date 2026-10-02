https://1prime.ru/20261002/lukashenko--873895912.html
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая премьер-министра | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:28+0300
2026-10-02T11:28+0300
2026-10-02T11:28+0300
мировая экономика
минск
казахстан
киргизия
никол пашинян
михаил мишустин
снг
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/22/840992216_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ccaccda84eab3dbc9c184dab9908f079.jpg
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая премьер-министра России Михаила Мишустина, передает корреспондент РИА Новости. Во встрече также принимают участие премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, глава правительства Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, глава кабинета министров Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак, председатель Коллегии Евразийской комиссии Бакытжан Сагинтаев и генсек СНГ Сергей Лебедев. В мероприятиях в Минске премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие по видеосвязи. Председатель российского правительства накануне прибыл в Минск с рабочим визитом. В четверг Мишустин принял участие в заседании Совета министров Союзного государства, а также выступил на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром.Беларусь". Ранее в пятницу он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в узком составе.
минск
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/22/840992216_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56649f310bca80020facc2fda185a933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, минск, казахстан, киргизия, никол пашинян, михаил мишустин, снг, совет министров
Мировая экономика, МИНСК, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, Никол Пашинян, Михаил Мишустин, СНГ, совет министров
Лукашенко провел встречу с Мишустиным и главами правительств стран ЕАЭС
Президент Белоруссии Лукашенко провел в Минске встречу с главами правительств стран ЕАЭС