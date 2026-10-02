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Юань на неделе продавливал уровень 12,5 рубля на Мосбирже, но ниже не ушел

Юань на неделе продавливал уровень 12,5 рубля на Мосбирже, но ниже не ушел - 02.10.2026, ПРАЙМ

Юань на неделе продавливал уровень 12,5 рубля на Мосбирже, но ниже не ушел

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около психологического уровня 12,5... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:38+0300

2026-10-02T20:38+0300

2026-10-02T20:38+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продолжил стабилизироваться около психологического уровня 12,5 рубля и на время даже пробивал его вниз и упал в район значений, характерных для двадцатых чисел августа.Волатильность курса сохранилась на уровне предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,32-12,65 рубля за юань.Курс юаня повышался три дня на неделе и два - снижался. В итоге китайская валюта слегка подешевела за неделю - вторую подряд.Поддержка курсу рубля приходила от продаж валюты экспортерами на пике налогового периода сентября. Сползание стоимости нефти ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель марки Brent психологически давило на рубль. Курс искал баланс.Стоимость китайской валюты на денежном рынке осталась низкой. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,79% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,52% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,65 - +0,79%.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю снизился на 1 копейку и составил 12,50 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 86 копеек до 83,48 рубля, а евро – на 1,55 рубля до 94,32 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,5 тысяч рублей против 8,7 тысячи неделей ранее.Курс давил на поддержкуКурс китайской валюты в первой половине недели тестировал поддержку в районе 12,5 рубля и в конце концов упал ниже нее.При этом игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что нарастание инфляционного давления именно в устойчивых компонентах и повышение оценки по инфляции до 5-6% - это основной сигнал, который заставил Банк России в сентябре действовать более осторожно в вопросе ключевой ставки и взять паузу в ее снижении. Регулятор будет реагировать на отклонения инфляции от цели для достижения таргета в 4%, добавил он.Также Тремасов сказал, что цена отсечения в 50 долларов за баррель, которую заложили в проект бюджета на 2027-2029 годы, станет фактором в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. При этом он добавил, что это фактор в сторону более слабого курса рубля.Между тем, по оценке Минфина России, ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет пополнятся на всем среднесрочном горизонте.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте корректировался вверх, пытаясь вернуться к отметке 12,5 рубля. При этом игроки обратили внимание на заявление зампреда Банка России Алексея Заботкина о том, что объявленные параметры бюджетной политики укладываются в прогнозы ЦБ и сильного влияния на уточнение прогноза в октябре не окажут.Также участники рынка обратили внимание, что на завершившейся рабочей неделе Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2035 году, номинированных в долларах, на сумму 8,6 миллиарда рублей. Также Минфин выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 4,8 миллиарда рублей.При этом в среду ведомство признало несостоявшимся оба аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). В итоге Минфин по итогам третьего квартала разместил гособлигации на 1,39 триллиона рублей по номиналу, а объем привлечения составил 1,264 триллиона рублей, обеспечив на 84,3% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ.При этом установленный ранее план привлечения на весь год в размере порядка 5,5 триллиона рублей исполнен на 75%. В четвертом квартале планируется привлечь 2,45 триллиона рублей за счет размещения ОФЗ.Дефицит бюджета РФ в 2026 году ожидается на уровне 3,2% ВВП, или 7,335 триллиона рублей. В планах этот показатель составлял 3,786 триллиона рублей, или 1,6% ВВП.Таким образом, рубль в начале четвертого квартала находится под воздействием факторов давления. К макроэкономике добавляются ожидания наращивания в несколько раз покупок в октябре валюты в ФНБ.В итоге на следующей неделе курс юаня на Мосбирже может все же попробовать оттолкнуться вверх от уровня 12,5 рубля, который на завершившейся устоял.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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