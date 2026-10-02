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Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3% - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3%
Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3% - 02.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3%
Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1 миллион 67 тысяч единиц,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:48+0300
2026-10-02T14:48+0300
бизнес
россия
промышленность
минпромторг
авто
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1 миллион 67 тысяч единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-сентябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 067 840 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 5,3% больше показателей января-сентября прошлого года", - говорится в сообщении. При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 22,3% и составили более 681,3 тысяч штук. Доля российской техники по итогам января-августа 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.
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40
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бизнес, россия, промышленность, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг, Авто
14:48 02.10.2026
 
Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3%

Минпромторг: продажи новых транспортных средств в России в январе-сентябре выросли на 5,3%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1 миллион 67 тысяч единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
"В январе-сентябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 067 840 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 5,3% больше показателей января-сентября прошлого года", - говорится в сообщении.
При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 22,3% и составили более 681,3 тысяч штук. Доля российской техники по итогам января-августа 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМинпромторгАвто
 
 
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