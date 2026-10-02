https://1prime.ru/20261002/minpromtorg-873908713.html

Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3%

Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых транспортных средств в России за 9 месяцев выросли на 5,3%

Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1 миллион 67 тысяч единиц,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:48+0300

2026-10-02T14:48+0300

2026-10-02T14:48+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-сентябре 2026 года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1 миллион 67 тысяч единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-сентябре 2026 года в Российской Федерации реализовано 1 067 840 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 5,3% больше показателей января-сентября прошлого года", - говорится в сообщении. При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 22,3% и составили более 681,3 тысяч штук. Доля российской техники по итогам января-августа 2026 года выросла на 8,9 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 63,8%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, промышленность, минпромторг, авто