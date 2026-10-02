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Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 8%

Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 8% - 02.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России за девять месяцев выросли на 8%

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 7,9% в годовом выражении - до 960 тысяч штук, в сентябре - сократились на 6,2%, до... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:50+0300

2026-10-02T14:50+0300

2026-10-02T14:50+0300

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авто

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в январе-сентябре выросли на 7,9% в годовом выражении - до 960 тысяч штук, в сентябре - сократились на 6,2%, до 114,4 тысячи штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. При этом продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за девять месяцев сократились на 16,6% и составили 62,9 тысячи единиц. В сентябре показатель снизился на 11,8% в годовом выражении - до 7,9 тысячи проданных машин. Реализация новых грузовиков в стране в январе-сентябре снизилась на 8,1% - до 37 тысяч штук, а в сентябре - на 5,4%, до 4,12 тысячи. Продажи автобусов накопленным итогом за девять месяцев сократились на 7,8% и составили 7,4 тысячи штук, в том числе в сентябре они упали на 16,1% - до 898 единиц. Всего за январь-сентябрь в России было реализовано 1 миллион 67 тысяч новых транспортных средств всех категорий - на 5,3% больше, чем год назад. В сентябре же продажи снизились на 6,6% - до 127,4 тысячи машин.

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бизнес, россия, минпромторг, авто