Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/mishustin-873885333.html
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T00:17+0300
2026-10-02T00:17+0300
белоруссия
минск
казахстан
михаил мишустин
еаэс
совет министров
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873885333.jpg?1790889457
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. Председатель правительства РФ в четверг прилетел в столицу Белоруссии с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что на заседании Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. В пресс-службе правительства РФ сообщили, что на заседании планируется актуализировать перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Главы правительств заслушают доклады комиссии по итогам 2025 года о состоянии взаимной торговли между государствами-членами объединения и результатах мониторинга реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза. Накануне Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства, в ходе которого обсуждались вопросы строительства ВСМ Москва-Минск, рост товарооборота обоих государств, а также расширение сотрудничества в космосе и по мирному атому. Также осмотрел выставку "Иннопром.Беларусь" и выступил на пленарном заседании мероприятия. В ходе выступления глава российского кабмина отметил успешное взаимодействие России и Белоруссии в промышленности и важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС. В 2026 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Казахстан. Предстоящее заседание станет 48-м по счету. Предыдущее заседание состоялось 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).
белоруссия
минск
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, минск, казахстан, михаил мишустин, еаэс, совет министров
БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, ЕАЭС, совет министров
00:17 02.10.2026
 
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.
Председатель правительства РФ в четверг прилетел в столицу Белоруссии с двухдневным рабочим визитом.
Ожидается, что на заседании Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве.
В пресс-службе правительства РФ сообщили, что на заседании планируется актуализировать перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Главы правительств заслушают доклады комиссии по итогам 2025 года о состоянии взаимной торговли между государствами-членами объединения и результатах мониторинга реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза.
Накануне Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства, в ходе которого обсуждались вопросы строительства ВСМ Москва-Минск, рост товарооборота обоих государств, а также расширение сотрудничества в космосе и по мирному атому. Также осмотрел выставку "Иннопром.Беларусь" и выступил на пленарном заседании мероприятия. В ходе выступления глава российского кабмина отметил успешное взаимодействие России и Белоруссии в промышленности и важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС.
В 2026 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Казахстан. Предстоящее заседание станет 48-м по счету. Предыдущее заседание состоялось 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).
 
БЕЛОРУССИЯМИНСККАЗАХСТАНМихаил МишустинЕАЭСсовет министров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала