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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Минске

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T00:17+0300

2026-10-02T00:17+0300

2026-10-02T00:17+0300

белоруссия

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совет министров

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. Председатель правительства РФ в четверг прилетел в столицу Белоруссии с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что на заседании Евразийского межправительственного совета будут рассмотрены перспективы наращивания интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. В пресс-службе правительства РФ сообщили, что на заседании планируется актуализировать перечень совместных приоритетных интеграционных проектов и обсудить развитие электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Главы правительств заслушают доклады комиссии по итогам 2025 года о состоянии взаимной торговли между государствами-членами объединения и результатах мониторинга реализации основных направлений промышленного сотрудничества в рамках Союза. Накануне Мишустин принял участие в заседании Совета министров союзного государства, в ходе которого обсуждались вопросы строительства ВСМ Москва-Минск, рост товарооборота обоих государств, а также расширение сотрудничества в космосе и по мирному атому. Также осмотрел выставку "Иннопром.Беларусь" и выступил на пленарном заседании мероприятия. В ходе выступления глава российского кабмина отметил успешное взаимодействие России и Белоруссии в промышленности и важность сотрудничества компаний государств ЕАЭС. В 2026 году в органах ЕАЭС, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Казахстан. Предстоящее заседание станет 48-м по счету. Предыдущее заседание состоялось 6-7 августа 2026 года в Чолпон-Ате (Киргизия).

белоруссия

минск

казахстан

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белоруссия, минск, казахстан, михаил мишустин, еаэс, совет министров