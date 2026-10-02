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Мишустин назвал расширение промышленной кооперации приоритетом стран ЕАЭС
Мишустин назвал расширение промышленной кооперации приоритетом стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин назвал расширение промышленной кооперации приоритетом стран ЕАЭС
Расширение промышленной кооперации является приоритетом стран Евразийского экономического союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:14+0300
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Расширение промышленной кооперации является приоритетом стран Евразийского экономического союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В эти дни в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во Дворце независимости встретился с главами делегаций, прибывшими в Минск для участия в ЕМПС.
"Тема дальнейшего расширения промышленной кооперации – в фокусе внимания Евразийского межправительственного совета", - сказал Мишустин на встрече.
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС запущен механизм поддержки совместных проектов, реализуется уже восемь инициатив.
"Рассчитываем, что их количество будет расти. В том числе за счет того, что мы сделали доступной такую помощь предприятиям агропромышленного комплекса. Сосредоточим усилия на поиске и качественной доработке проектов с учетом сильных компетенций стран ЕАЭС", - добавил премьер-министр России.
Он также рассказал, что в повестке заседания межправсовета и другие вопросы, включая формирование транспортной инфраструктуры и общего электроэнергетического рынка, обеспечение продовольственной безопасности.
"И конечно, подготовка новых соглашений о свободной торговле с потенциальными партнерами "пятерки", - добавил Мишустин.
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РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, Михаил Мишустин, Александр Лукашенко, ЕАЭС
Мишустин назвал расширение промышленной кооперации приоритетом стран ЕАЭС
Мишустин: расширение промышленной кооперации является приоритетом стран ЕАЭС
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Расширение промышленной кооперации является приоритетом стран Евразийского экономического союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В эти дни в Минске проходит заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу во Дворце независимости встретился с главами делегаций, прибывшими в Минск для участия в ЕМПС.
"Тема дальнейшего расширения промышленной кооперации – в фокусе внимания Евразийского межправительственного совета", - сказал Мишустин на встрече.
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС запущен механизм поддержки совместных проектов, реализуется уже восемь инициатив.
"Рассчитываем, что их количество будет расти. В том числе за счет того, что мы сделали доступной такую помощь предприятиям агропромышленного комплекса. Сосредоточим усилия на поиске и качественной доработке проектов с учетом сильных компетенций стран ЕАЭС", - добавил премьер-министр России.
Он также рассказал, что в повестке заседания межправсовета и другие вопросы, включая формирование транспортной инфраструктуры и общего электроэнергетического рынка, обеспечение продовольственной безопасности.
"И конечно, подготовка новых соглашений о свободной торговле с потенциальными партнерами "пятерки", - добавил Мишустин.