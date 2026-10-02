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Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота

Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска", - сказал он. Премьер-министр РФ отметил, что государства ЕАЭС приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в транспортно-логистическом комплексе. В том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и до морских портов на Северо-Западе России. Мишустин подчеркнул, что комплексный подход поможет увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузоперевозок.

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россия, минск, северо-запад, михаил мишустин, еаэс