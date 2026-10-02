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Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:19+0300
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска", - сказал он. Премьер-министр РФ отметил, что государства ЕАЭС приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в транспортно-логистическом комплексе. В том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и до морских портов на Северо-Западе России. Мишустин подчеркнул, что комплексный подход поможет увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузоперевозок.
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РОССИЯ, МИНСК, Северо-Запад, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота
Мишустин призвал ЕАЭС ускорить запуск электронного документооборота в морских пунктах
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал страны ЕАЭС ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска.
Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.
"Важно ускорить внедрение электронного документооборота в морских пунктах пропуска", - сказал он.
Премьер-министр РФ отметил, что государства ЕАЭС приняли совместное решение актуализировать перечень приоритетных интеграционных проектов в транспортно-логистическом комплексе. В том числе дополнили его новым маршрутом – по развитию участка железной дороги от Невеля до Гатчины и до морских портов на Северо-Западе России.
Мишустин подчеркнул, что комплексный подход поможет увеличить пропускную способность действующих маршрутов и объемы грузоперевозок.