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Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС
Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ
Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС
Доля национальных валют стран ЕАЭС достигла почти 95% во взаиморасчетах за товары, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:34+0300
2026-10-02T14:34+0300
2026-10-02T14:34+0300
финансы
россия
минск
михаил мишустин
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют стран ЕАЭС достигла почти 95% во взаиморасчетах за товары, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Расширяем практику использования национальных валют. Их доля во взаиморасчетах за товары достигла почти 95%", - сказал Мишустин. Он назвал результат весьма солидным.
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финансы, россия, минск, михаил мишустин, еаэс
Финансы, РОССИЯ, МИНСК, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС
Мишустин: доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют стран ЕАЭС достигла почти 95% во взаиморасчетах за товары, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.
"Расширяем практику использования национальных валют. Их доля во взаиморасчетах за товары достигла почти 95%", - сказал Мишустин. Он назвал результат весьма солидным.