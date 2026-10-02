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Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС

Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ

Доля национальных валют достигла почти 95% во взаиморасчетах стран ЕАЭС

Доля национальных валют стран ЕАЭС достигла почти 95% во взаиморасчетах за товары, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:34+0300

2026-10-02T14:34+0300

финансы

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Доля национальных валют стран ЕАЭС достигла почти 95% во взаиморасчетах за товары, сообщил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Расширяем практику использования национальных валют. Их доля во взаиморасчетах за товары достигла почти 95%", - сказал Мишустин. Он назвал результат весьма солидным.

минск

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финансы, россия, минск, михаил мишустин, еаэс