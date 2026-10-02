https://1prime.ru/20261002/mishustin-873908323.html
Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой
Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой
Разница в ценах на газ в Европе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является преимуществом для бизнеса стран объединения как с точки зрения привлечения... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:43+0300
2026-10-02T14:43+0300
2026-10-02T14:46+0300
россия
европа
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873908323.jpg?1790941601
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Разница в ценах на газ в Европе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является преимуществом для бизнеса стран объединения как с точки зрения привлечения инвестиций, так и продвижения товаров на иностранные рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Мишустин рассказал о направлениях, на которых странам ЕАЭС следует сосредоточить общие усилия в рамках развития интеграции. "Энергетическая безопасность и сохранение преимуществ наших стран и компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и применительно к продвижению союзных товаров на зарубежных иностранных рынках", - назвал он одно из таких направлений. Мишустин отметил, что страны ЕАЭС создали благоприятные условия для развития своих экономик. "Для сравнения – стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств союза не превышает 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза, благодаря действию общего энергетического рынка", - подчеркнул премьер-министр России. По словам Мишустина, на заседании ЕМПС в пятницу будут утверждены изменения в нормативную базу, включая правила информационного обмена между участниками энергетического рынка, взаимной торговли электроэнергией и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. "Рассчитываем, что благодаря этому в скором времени генерирующие мощности в союзе будут использоваться более эффективно. За счет развития конкуренции, прозрачной трансграничной торговли электроэнергией и параллельной работы энергосистем. Без сомнения, это создаст еще более комфортные условия для развития бизнеса и жизни граждан", - сказал он.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, михаил мишустин, еаэс
РОССИЯ, ЕВРОПА, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой
Мишустин назвал преимуществом для стран ЕАЭС низкие по сравнению с Европой цены на газ
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Разница в ценах на газ в Европе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является преимуществом для бизнеса стран объединения как с точки зрения привлечения инвестиций, так и продвижения товаров на иностранные рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Мишустин рассказал о направлениях, на которых странам ЕАЭС следует сосредоточить общие усилия в рамках развития интеграции.
"Энергетическая безопасность и сохранение преимуществ наших стран и компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и применительно к продвижению союзных товаров на зарубежных иностранных рынках", - назвал он одно из таких направлений.
Мишустин отметил, что страны ЕАЭС создали благоприятные условия для развития своих экономик.
"Для сравнения – стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств союза не превышает 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза, благодаря действию общего энергетического рынка", - подчеркнул премьер-министр России.
По словам Мишустина, на заседании ЕМПС в пятницу будут утверждены изменения в нормативную базу, включая правила информационного обмена между участниками энергетического рынка, взаимной торговли электроэнергией и распределения пропускной способности межгосударственных сечений.
"Рассчитываем, что благодаря этому в скором времени генерирующие мощности в союзе будут использоваться более эффективно. За счет развития конкуренции, прозрачной трансграничной торговли электроэнергией и параллельной работы энергосистем. Без сомнения, это создаст еще более комфортные условия для развития бизнеса и жизни граждан", - сказал он.