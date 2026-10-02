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Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой

Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о преимуществах стран ЕАЭС перед Европой

Разница в ценах на газ в Европе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является преимуществом для бизнеса стран объединения как с точки зрения привлечения... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:43+0300

2026-10-02T14:43+0300

2026-10-02T14:46+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Разница в ценах на газ в Европе и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) является преимуществом для бизнеса стран объединения как с точки зрения привлечения инвестиций, так и продвижения товаров на иностранные рынки, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе выступления на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Мишустин рассказал о направлениях, на которых странам ЕАЭС следует сосредоточить общие усилия в рамках развития интеграции. "Энергетическая безопасность и сохранение преимуществ наших стран и компаний как с точки зрения привлечения инвестиций, так и применительно к продвижению союзных товаров на зарубежных иностранных рынках", - назвал он одно из таких направлений. Мишустин отметил, что страны ЕАЭС создали благоприятные условия для развития своих экономик. "Для сравнения – стоимость газа в Европе составляет около 900 долларов за тысячу кубических метров. Этот показатель для государств союза не превышает 200 долларов. С учетом разницы в ценах экономическая выгода составляет сотни миллионов долларов. Это несомненное преимущество, которым пользуются страны Евразийского экономического союза, благодаря действию общего энергетического рынка", - подчеркнул премьер-министр России. По словам Мишустина, на заседании ЕМПС в пятницу будут утверждены изменения в нормативную базу, включая правила информационного обмена между участниками энергетического рынка, взаимной торговли электроэнергией и распределения пропускной способности межгосударственных сечений. "Рассчитываем, что благодаря этому в скором времени генерирующие мощности в союзе будут использоваться более эффективно. За счет развития конкуренции, прозрачной трансграничной торговли электроэнергией и параллельной работы энергосистем. Без сомнения, это создаст еще более комфортные условия для развития бизнеса и жизни граждан", - сказал он.

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россия, европа, михаил мишустин, еаэс