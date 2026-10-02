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Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив
Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив - 02.10.2026, ПРАЙМ
Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив
Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив ночью, без огней и связи, пишет Bloomberg со ссылкой на рассказ капитана корабля. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:01+0300
2026-10-02T13:06+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив ночью, без огней и связи, пишет Bloomberg со ссылкой на рассказ капитана корабля.По его словам, суда идут через пролив преимущественно ночью, с жесткими ограничениями: никаких огней, телефонов и только один радар. Навигацию экипаж ведет по берегу Омана и маякам."Мне просто повезло, потому что я до сих пор помню традиционную навигацию, старую школу. Требовалось идти без навигационных огней. Это довольно сложно", — рассказывает капитан.Как подчеркивает агентство, такие рейсы стали спасением для производителей энергоресурсов Персидского залива и источником многомиллиардных доходов для судовладельцев и трейдеров, а также неплохим заработком для членов экипажа.Капитан другого танкера, перевозившего сжиженный природный газ, уточнял Bloomberg, что перед входом в пролив корабль отключает транспондер, чтобы скрыть местоположение, а команда баррикадирует палубу мешками с песком на случай атаки.Издание отмечает, что, по оценке руководителей судоходных компаний, вероятность попадания под обстрел при пересечении Ормузского пролива составляет примерно один к двадцати. По данным Международной морской организации, с начала войны в атаках в регионе погибли 24 моряка."Моя семья очень боится, но я сказал им, что справлюсь. Я очень горжусь. Мне на самом деле нравится моя работа", — заключает капитан.
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нефть, ормузский пролив
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив
13:01 02.10.2026 (обновлено: 13:06 02.10.2026)
 
Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив

Bloomberg: нефтяные танкеры идут через Ормузский пролив ночью, без огней и связи

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив ночью, без огней и связи, пишет Bloomberg со ссылкой на рассказ капитана корабля.
По его словам, суда идут через пролив преимущественно ночью, с жесткими ограничениями: никаких огней, телефонов и только один радар. Навигацию экипаж ведет по берегу Омана и маякам.
"Мне просто повезло, потому что я до сих пор помню традиционную навигацию, старую школу. Требовалось идти без навигационных огней. Это довольно сложно", — рассказывает капитан.
Как подчеркивает агентство, такие рейсы стали спасением для производителей энергоресурсов Персидского залива и источником многомиллиардных доходов для судовладельцев и трейдеров, а также неплохим заработком для членов экипажа.
Капитан другого танкера, перевозившего сжиженный природный газ, уточнял Bloomberg, что перед входом в пролив корабль отключает транспондер, чтобы скрыть местоположение, а команда баррикадирует палубу мешками с песком на случай атаки.
Издание отмечает, что, по оценке руководителей судоходных компаний, вероятность попадания под обстрел при пересечении Ормузского пролива составляет примерно один к двадцати. По данным Международной морской организации, с начала войны в атаках в регионе погибли 24 моряка.
"Моя семья очень боится, но я сказал им, что справлюсь. Я очень горжусь. Мне на самом деле нравится моя работа", — заключает капитан.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
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ЭнергетикаНефтьОрмузский пролив
 
 
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