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Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив

Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив - 02.10.2026, ПРАЙМ

Без света и радио: Bloomberg узнал, как везут нефть через Ормузский пролив

Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив ночью, без огней и связи, пишет Bloomberg со ссылкой на рассказ капитана корабля. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:01+0300

2026-10-02T13:01+0300

2026-10-02T13:06+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Нефтяные танкеры продолжают проходить через Ормузский пролив ночью, без огней и связи, пишет Bloomberg со ссылкой на рассказ капитана корабля.По его словам, суда идут через пролив преимущественно ночью, с жесткими ограничениями: никаких огней, телефонов и только один радар. Навигацию экипаж ведет по берегу Омана и маякам."Мне просто повезло, потому что я до сих пор помню традиционную навигацию, старую школу. Требовалось идти без навигационных огней. Это довольно сложно", — рассказывает капитан.Как подчеркивает агентство, такие рейсы стали спасением для производителей энергоресурсов Персидского залива и источником многомиллиардных доходов для судовладельцев и трейдеров, а также неплохим заработком для членов экипажа.Капитан другого танкера, перевозившего сжиженный природный газ, уточнял Bloomberg, что перед входом в пролив корабль отключает транспондер, чтобы скрыть местоположение, а команда баррикадирует палубу мешками с песком на случай атаки.Издание отмечает, что, по оценке руководителей судоходных компаний, вероятность попадания под обстрел при пересечении Ормузского пролива составляет примерно один к двадцати. По данным Международной морской организации, с начала войны в атаках в регионе погибли 24 моряка."Моя семья очень боится, но я сказал им, что справлюсь. Я очень горжусь. Мне на самом деле нравится моя работа", — заключает капитан.

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ормузский пролив

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нефть, ормузский пролив