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"Реальность может быть страшной": СМИ предрекли Британии кризис

"Реальность может быть страшной": СМИ предрекли Британии кризис - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Реальность может быть страшной": СМИ предрекли Британии кризис

Великобритания готовится к тяжелой зиме: счета за газ и электричество могут достигнуть 2000 фунтов, а рынки не спешат успокаиваться. Об этом пишет The... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:28+0300

2026-10-02T18:28+0300

2026-10-02T18:44+0300

нефть

мировая экономика

иран

великобритания

сша

энди бернем

дональд трамп

the telegraph

goldman sachs

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Великобритания готовится к тяжелой зиме: счета за газ и электричество могут достигнуть 2000 фунтов, а рынки не спешат успокаиваться. Об этом пишет The Telegraph. Формально повод для оптимизма есть — экспорт нефти из Персидского залива почти вернулся к довоенному уровню впервые с тех пор, как Дональд Трамп атаковал Иран восемь месяцев назад. Однако Brent по-прежнему торгуется выше 100 долларов, и это тревожный сигнал.Goldman Sachs на этой неделе сообщил, что экспорт из Залива достиг 98% от нормы: из региона ежедневно вывозится 23,3 миллиона баррелей — как в прошлом году и минимум на 10 миллионов больше, чем в марте. Производители адаптировались к конфликту: сегодня около 40% нефти идет в обход Ормузского пролива, тогда как до войны — лишь 17%. Goldman ожидает, что Brent подешевеет до 85 долларов к концу года и до 80 долларов в 2027-м.Но трейдеры не верят в скорое облегчение. "Все хотят хороших новостей, потому что реальность может быть страшной, — говорит Эшли Келти из Panmure Liberum. — Если экспорт продержится на таких уровнях еще месяц, появится признак оптимизма". Он предупреждает: реальные ограничения рынка означают, что цены должны быть еще выше, а спрос на пополнение запасов будет поддерживать их на высоком уровне.Ситуация осложняется тем, что экспорт дизеля и бензина из Залива все еще составляет лишь 58% от довоенного уровня. Для Британии это критично: страна рискует столкнуться с дефицитом топлива и дальнейшим ростом счетов. Энди Бернем уже предупредил об энергетическом кризисе в ближайшие месяцы и призвал не упускать из виду конфликт на Ближнем Востоке.JP Morgan впервые с начала конфликта признал: "У нас нет базового представления. Мы просто не знаем, как моделировать эндшпиль". Аналитики указывают, что Иран может ударить по инфраструктуре или силам США в любой момент, и вопрос лишь в том, кто дольше выдержит давление.Транспортировка нефти стала мучительно дорогой. Танкерная отрасль переживает самую высокую прибыльность в истории, по данным Lloyd's List. "Масло есть, его можно заряжать, если безопасно, но логистика очень дорогая", — говорит Мэнни Ньюман из Onyx Commodities.Цены на Brent выросли до 102 долларов в четверг, хотя в начале года были ниже 60. Спотовая цена достигает 120 долларов. "Рынки хватаются за любые намеки на хорошие новости. Это самый оторванный от физических рынков момент за долгое время", — говорит Келти.Остается надеяться, что оптимисты правы. Иначе зима в Британии действительно будет страшной.

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нефть, мировая экономика, иран, великобритания, сша, энди бернем, дональд трамп, the telegraph, goldman sachs