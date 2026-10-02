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Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак

Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак

Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:06+0300

2026-10-02T13:06+0300

2026-10-02T13:06+0300

нефть

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас прорабатывается Минэнерго вместе с другими федеральными органами исполнительной власти (мера - ред.) по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые сегодня по объективным причинам не укладываются в график, и в соглашения, подписанные с министерством энергетики, с Федеральной антимонопольной службой по модернизации", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. "Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизации", - добавил он.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, совет федерации