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Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак
Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак
Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:06+0300
2026-10-02T13:06+0300
нефть
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сейчас прорабатывается Минэнерго вместе с другими федеральными органами исполнительной власти (мера - ред.) по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые сегодня по объективным причинам не укладываются в график, и в соглашения, подписанные с министерством энергетики, с Федеральной антимонопольной службой по модернизации", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации. "Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизации", - добавил он.
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нефть, александр новак, совет федерации
Нефть, Александр Новак, Совет Федерации
13:06 02.10.2026
 
Власти России прорабатывают меры поддержки НПЗ, заявил Новак

Новак: власти прорабатывают меры поддержки НПЗ, в том числе перенос сроков модернизации

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Власти России прорабатывают меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в частности, перенос сроков их модернизации по соглашениям с Минэнерго, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас прорабатывается Минэнерго вместе с другими федеральными органами исполнительной власти (мера - ред.) по поддержке нефтеперерабатывающих заводов, которые сегодня по объективным причинам не укладываются в график, и в соглашения, подписанные с министерством энергетики, с Федеральной антимонопольной службой по модернизации", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.
"Мы обязательно дадим возможность для того, чтобы этот срок был перенесен и наши нефтеперерабатывающие заводы имели возможность закончить работу по модернизации", - добавил он.
 
НефтьАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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