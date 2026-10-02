https://1prime.ru/20261002/novak-873908625.html

Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России

Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России

Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи), они социально ответственно сдерживают цены,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:47+0300

2026-10-02T14:47+0300

2026-10-02T14:47+0300

бизнес

россия

александр новак

роснефть

лукойл

татнефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873908625.jpg?1790941649

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи), они социально ответственно сдерживают цены, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "У нас автозаправочные станции есть, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям: "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" – вот крупные компании. На них продаются нефтепродукты по сдержанным ценам, примерно на уровне инфляции к прошлому году. И компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это касается примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, александр новак, роснефть, лукойл, татнефть