https://1prime.ru/20261002/novak-873908625.html
Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России
Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России
Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи), они социально ответственно сдерживают цены,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:47+0300
2026-10-02T14:47+0300
2026-10-02T14:47+0300
бизнес
россия
александр новак
роснефть
лукойл
татнефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи), они социально ответственно сдерживают цены, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "У нас автозаправочные станции есть, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям: "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" – вот крупные компании. На них продаются нефтепродукты по сдержанным ценам, примерно на уровне инфляции к прошлому году. И компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это касается примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране", - сказал он.
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бизнес, россия, александр новак, роснефть, лукойл, татнефть
Бизнес, РОССИЯ, Александр Новак, Роснефть, Лукойл, Татнефть
Новак рассказал о продажах нефтепродуктов на АЗС в России
Новак: 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на ВИНКи, они сдерживают цены
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС в России приходится на крупные вертикально интегрированные компании (ВИНКи), они социально ответственно сдерживают цены, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"У нас автозаправочные станции есть, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям: "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть", "Газпромнефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" – вот крупные компании. На них продаются нефтепродукты по сдержанным ценам, примерно на уровне инфляции к прошлому году. И компании ведут себя в этих условиях, когда есть частичный дефицит, социально ответственно. Это касается примерно 80% продаж всех нефтепродуктов в нашей стране", - сказал он.