https://1prime.ru/20261002/novak-873917056.html
Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год
Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год
Правительство России в добыче нефти страны на следующий год пока ориентируется на умеренно консервативный сценарий, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:43+0300
2026-10-02T16:43+0300
2026-10-02T16:46+0300
нефть
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873917056.jpg?1790948776
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России в добыче нефти страны на следующий год пока ориентируется на умеренно консервативный сценарий, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы ориентируемся на умеренно консервативный прогноз. Если будет выше, это даст дополнительные объемы и доходы," - ответил он на вопрос, ожидает ли правительство увеличения добычи нефти в России с учетом "Восток Ойла".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр новак
Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год
Новак: кабмин в нефтедобыче на 2027 год ориентируется на умеренно консервативный прогноз
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России в добыче нефти страны на следующий год пока ориентируется на умеренно консервативный сценарий, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы ориентируемся на умеренно консервативный прогноз. Если будет выше, это даст дополнительные объемы и доходы," - ответил он на вопрос, ожидает ли правительство увеличения добычи нефти в России с учетом "Восток Ойла".