https://1prime.ru/20261002/novak-873917056.html

Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год

Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о прогнозе правительства по нефтедобыче на 2027 год

Правительство России в добыче нефти страны на следующий год пока ориентируется на умеренно консервативный сценарий, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:43+0300

2026-10-02T16:43+0300

2026-10-02T16:46+0300

нефть

александр новак

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России в добыче нефти страны на следующий год пока ориентируется на умеренно консервативный сценарий, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы ориентируемся на умеренно консервативный прогноз. Если будет выше, это даст дополнительные объемы и доходы," - ответил он на вопрос, ожидает ли правительство увеличения добычи нефти в России с учетом "Восток Ойла".

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нефть, александр новак