Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/opek-873914993.html
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год
Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:03+0300
2026-10-02T16:03+0300
нефть
иран
сша
израиль
александр новак
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873914993.jpg?1790946224
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что осложняет оценку потенциала производства, пишет агентство Рейтер. "Пересмотр ОПЕК+, призванный помочь определить квоты на добычу нефти для членов организации на 2027 год, был отложен после того, как война США и Израиля против Ирана сорвала проекты по расширению мощностей на Ближнем Востоке, что привело к неопределенности в оценках будущего производственного потенциала", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника. Один из источников также отметил, что теперь ожидается, что пересмотр будет завершен к середине ноября, тогда как изначально завершение этого процесса ожидалось к концу сентября, говорится в статье. ОПЕК не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии. В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что работа над оценкой мощностей еще ведется. ОПЕК+ в конце мая 2025 года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, иран, сша, израиль, александр новак, опек
Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Александр Новак, ОПЕК
16:03 02.10.2026
 
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год

Reuters: пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что осложняет оценку потенциала производства, пишет агентство Рейтер.
"Пересмотр ОПЕК+, призванный помочь определить квоты на добычу нефти для членов организации на 2027 год, был отложен после того, как война США и Израиля против Ирана сорвала проекты по расширению мощностей на Ближнем Востоке, что привело к неопределенности в оценках будущего производственного потенциала", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Один из источников также отметил, что теперь ожидается, что пересмотр будет завершен к середине ноября, тогда как изначально завершение этого процесса ожидалось к концу сентября, говорится в статье.
ОПЕК не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что работа над оценкой мощностей еще ведется.
ОПЕК+ в конце мая 2025 года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.
 
НефтьИРАНСШАИЗРАИЛЬАлександр НовакОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала