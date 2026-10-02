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ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год - 02.10.2026, ПРАЙМ
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год
Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:03+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что осложняет оценку потенциала производства, пишет агентство Рейтер.
"Пересмотр ОПЕК+, призванный помочь определить квоты на добычу нефти для членов организации на 2027 год, был отложен после того, как война США и Израиля против Ирана сорвала проекты по расширению мощностей на Ближнем Востоке, что привело к неопределенности в оценках будущего производственного потенциала", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Один из источников также отметил, что теперь ожидается, что пересмотр будет завершен к середине ноября, тогда как изначально завершение этого процесса ожидалось к концу сентября, говорится в статье.
ОПЕК не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что работа над оценкой мощностей еще ведется.
ОПЕК+ в конце мая 2025 года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.
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Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Александр Новак, ОПЕК
ОПЕК+ отложила пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей на 2027 год
Reuters: пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Пересмотр оценки нефтедобывающих мощностей ОПЕК+ на 2027 год отложен, поскольку эскалация вокруг Ирана нарушила планы по расширению мощностей в регионе, что осложняет оценку потенциала производства, пишет агентство Рейтер.
"Пересмотр ОПЕК+, призванный помочь определить квоты на добычу нефти для членов организации на 2027 год, был отложен после того, как война США и Израиля против Ирана сорвала проекты по расширению мощностей на Ближнем Востоке, что привело к неопределенности в оценках будущего производственного потенциала", - пишет агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
Один из источников также отметил, что теперь ожидается, что пересмотр будет завершен к середине ноября, тогда как изначально завершение этого процесса ожидалось к концу сентября, говорится в статье.
ОПЕК не ответила на запрос агентства Рейтер о комментарии.
В пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что работа над оценкой мощностей еще ведется.
ОПЕК+ в конце мая 2025 года поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Из него альянс исходит, например, в ситуации с сокращениями добычи. Фактически это та добыча, которой страны могут достичь за 90 дней, если начнут ее увеличивать.