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Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо
Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ
Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо
Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо, следует из заявления журналистам министра энергетики республики Милоша Мотыки. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:37+0300
2026-10-02T14:40+0300
польша
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873907878.jpg?1790941220
ВАРШАВА, 2 окт – ПРАЙМ. Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо, следует из заявления журналистам министра энергетики республики Милоша Мотыки. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении "сверхприбылей" топливных компаний, который инициировало правительство с целью получить средства для снижения розничных цен топлива. "Мы можем подтвердить, что с завтрашнего дня, с субботы, цены на АЗС будут ниже. Министерство финансов уже издало соответствующие постановления. В ближайшее время на сайте правительственного законодательного центра будет размещена информация", - сказал Мотыка. Он уточнил, что лично будет каждый день определять максимальную розничную цену на различные виды автомобильного топлива. "Каждый день, скорее всего в районе полудня, мы будем издавать распоряжение, подписанное министром энергетики, которое будет определять, обозначать максимальные цены, действующие на всех заправочных станциях", - сказал министр. Он также проинформировал, что правительство решило снизить акцизы и НДС на топливо. "В Польше регулирование НДС, регулирование акциза будет действовать до конца года. Таким образом, этот пакет будет работать как минимум в ближайшие месяцы. Ежедневно гарантируется снижение НДС, снижение акциза и жесткая "маржа" будет применяться на станциях, будет максимальная цена", - сказал Мотыка. Он пообещал, что это будет "самая масштабная программа поддержки водителей по всему Европейскому союзу". Первого сентября в Польше завершилась введенная несколько недель назад правительством программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%, а глава минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену. Сразу после этого цены дизельного топлива и бензина на АЗС пошли вверх и недавно побили исторические рекорды.
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польша, кароль навроцкий
ПОЛЬША, Кароль Навроцкий
14:37 02.10.2026 (обновлено: 14:40 02.10.2026)
 
Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо

Мотыка: Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо

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ВАРШАВА, 2 окт – ПРАЙМ. Польша возвращается к ручному регулированию цен на топливо, следует из заявления журналистам министра энергетики республики Милоша Мотыки.
В четверг президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении "сверхприбылей" топливных компаний, который инициировало правительство с целью получить средства для снижения розничных цен топлива.
"Мы можем подтвердить, что с завтрашнего дня, с субботы, цены на АЗС будут ниже. Министерство финансов уже издало соответствующие постановления. В ближайшее время на сайте правительственного законодательного центра будет размещена информация", - сказал Мотыка.
Он уточнил, что лично будет каждый день определять максимальную розничную цену на различные виды автомобильного топлива.
"Каждый день, скорее всего в районе полудня, мы будем издавать распоряжение, подписанное министром энергетики, которое будет определять, обозначать максимальные цены, действующие на всех заправочных станциях", - сказал министр.
Он также проинформировал, что правительство решило снизить акцизы и НДС на топливо.
"В Польше регулирование НДС, регулирование акциза будет действовать до конца года. Таким образом, этот пакет будет работать как минимум в ближайшие месяцы. Ежедневно гарантируется снижение НДС, снижение акциза и жесткая "маржа" будет применяться на станциях, будет максимальная цена", - сказал Мотыка.
Он пообещал, что это будет "самая масштабная программа поддержки водителей по всему Европейскому союзу".
Первого сентября в Польше завершилась введенная несколько недель назад правительством программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 24%, а глава минэнерго ежедневно определял максимальную розничную цену. Сразу после этого цены дизельного топлива и бензина на АЗС пошли вверх и недавно побили исторические рекорды.
 
ПОЛЬШАКароль Навроцкий
 
 
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