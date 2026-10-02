Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше резко подешевеет автомобильное топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/polsha-873910148.html
В Польше резко подешевеет автомобильное топливо
В Польше резко подешевеет автомобильное топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Польше резко подешевеет автомобильное топливо
Автомобильное топливо резко подешевеет в Польше в субботу в связи с возвратом к ручному регулированию цен, следует из опубликованного в пятницу распоряжения... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:59+0300
2026-10-02T15:03+0300
польша
кароль навроцкий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873910148.jpg?1790942581
ВАРШАВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автомобильное топливо резко подешевеет в Польше в субботу в связи с возвратом к ручному регулированию цен, следует из опубликованного в пятницу распоряжения министра энергетики республики. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний, который инициировало правительство с целью получить средства для снижения розничных цен топлива. В пятницу министр энергетики Милош Мотыка сообщил о возобновлении программы CPN (цены топлива ниже), в рамках которой будут снижены ставка акциза и НДС на топливо, а глава минэнерго ежедневно будет определять максимальные розничные цены топлива на следующий день. Согласно распоряжению министра, в субботу литр бензина АИ-95 будет стоить 7,04 злотого (1,81 доллара), бензина АИ-98 – 7,61 злотого (1,96 доллара), дизельного топлива – 8,02 злотого (2,06 доллара). Таким образом, по сравнению с действующими в пятницу ценами, стоимость литра АИ-95 снизится примерно на 1,15 злотого (0,30 доллара), или на 14%. Дизельное топливо подешевеет примерно на 1,37 злотого (0,35 доллара), или на 15%, а бензин АИ-98 – на 1,38 злотого (0,35 доллара), или на 15%.
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, кароль навроцкий
ПОЛЬША, Кароль Навроцкий
14:59 02.10.2026 (обновлено: 15:03 02.10.2026)
 
В Польше резко подешевеет автомобильное топливо

Топливо в Польше подешевеет в субботу из-за возврата к ручному регулированию цен

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАРШАВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автомобильное топливо резко подешевеет в Польше в субботу в связи с возвратом к ручному регулированию цен, следует из опубликованного в пятницу распоряжения министра энергетики республики.
В четверг президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний, который инициировало правительство с целью получить средства для снижения розничных цен топлива. В пятницу министр энергетики Милош Мотыка сообщил о возобновлении программы CPN (цены топлива ниже), в рамках которой будут снижены ставка акциза и НДС на топливо, а глава минэнерго ежедневно будет определять максимальные розничные цены топлива на следующий день.
Согласно распоряжению министра, в субботу литр бензина АИ-95 будет стоить 7,04 злотого (1,81 доллара), бензина АИ-98 – 7,61 злотого (1,96 доллара), дизельного топлива – 8,02 злотого (2,06 доллара).
Таким образом, по сравнению с действующими в пятницу ценами, стоимость литра АИ-95 снизится примерно на 1,15 злотого (0,30 доллара), или на 14%. Дизельное топливо подешевеет примерно на 1,37 злотого (0,35 доллара), или на 15%, а бензин АИ-98 – на 1,38 злотого (0,35 доллара), или на 15%.
 
ПОЛЬШАКароль Навроцкий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала