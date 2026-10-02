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В Польше резко подешевеет автомобильное топливо

В Польше резко подешевеет автомобильное топливо - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Польше резко подешевеет автомобильное топливо

Автомобильное топливо резко подешевеет в Польше в субботу в связи с возвратом к ручному регулированию цен, следует из опубликованного в пятницу распоряжения... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:59+0300

2026-10-02T14:59+0300

2026-10-02T15:03+0300

польша

кароль навроцкий

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ВАРШАВА, 2 окт – ПРАЙМ. Автомобильное топливо резко подешевеет в Польше в субботу в связи с возвратом к ручному регулированию цен, следует из опубликованного в пятницу распоряжения министра энергетики республики. В четверг президент Польши Кароль Навроцкий под давлением правительства подписал закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний, который инициировало правительство с целью получить средства для снижения розничных цен топлива. В пятницу министр энергетики Милош Мотыка сообщил о возобновлении программы CPN (цены топлива ниже), в рамках которой будут снижены ставка акциза и НДС на топливо, а глава минэнерго ежедневно будет определять максимальные розничные цены топлива на следующий день. Согласно распоряжению министра, в субботу литр бензина АИ-95 будет стоить 7,04 злотого (1,81 доллара), бензина АИ-98 – 7,61 злотого (1,96 доллара), дизельного топлива – 8,02 злотого (2,06 доллара). Таким образом, по сравнению с действующими в пятницу ценами, стоимость литра АИ-95 снизится примерно на 1,15 злотого (0,30 доллара), или на 14%. Дизельное топливо подешевеет примерно на 1,37 злотого (0,35 доллара), или на 15%, а бензин АИ-98 – на 1,38 злотого (0,35 доллара), или на 15%.

польша

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польша, кароль навроцкий