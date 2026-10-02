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СМИ: правительство Германии начало реприватизацию бывшей "дочки" "Газпрома"
СМИ: правительство Германии начало реприватизацию бывшей "дочки" "Газпрома" - 02.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: правительство Германии начало реприватизацию бывшей "дочки" "Газпрома"
Правительство Германии запустило процесс реприватизации энергетического концерна SEFE, бывшей дочерней структуры "Газпрома" Gazprom Germania, сообщает издание... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:06+0300
2026-10-02T19:06+0300
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БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии запустило процесс реприватизации энергетического концерна SEFE, бывшей дочерней структуры "Газпрома" Gazprom Germania, сообщает издание Börsen-Zeitung со ссылкой на источники в финансовых кругах и имеющиеся в его распоряжении документы. "Федеральное правительство приступает к приватизации бывшей дочерней компании "Газпрома" — SEFE. С этой целью федеральное министерство экономики Германии призвало юридические фирмы подавать заявки на оказание "правовых консультаций по реприватизации SEFE GmbH", - говорится в публикации. Контракт с юристами планируется заключить не позднее 1 ноября. При этом, по информации издания, инвестиционные банки также начали подавать заявки в государственный банк развития KfW на участие в процессе реприватизации. Отмечается, что германские власти пошли на этот шаг после требования Европейской комиссии к властям ФРГ сократить государственное участие в капитале SEFE до блокирующего пакета (25% плюс одна акция) до 2028 года. В настоящее время рыночная стоимость SEFE оценивается примерно в 6 миллиардов евро. По данным издания, приватизацию планируется провести по процедуре "двойного трека", которая предусматривает прямую продажу концерна или первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже. В ходе этого процесса планируется провести увеличение капитала SEFE на сумму до 2 миллиардов евро для развития инфраструктурного бизнеса. Подготовкой докапитализации занимается инвестбанк Lazard, консультирующий правление энергоконцерна. При этом, как отмечает издание, энтузиазм потенциальных инвесторов пока остается сдержанным. Германия в 2022 году национализировала бывшую "дочку" "Газпрома" Gazprom Germania (ныне SEFE) и взяла под доверительное управление активы "Роснефти" в стране - Rosneft Deutschland с долями в трех немецких НПЗ, в феврале 2026 года Берлин установил над ними бессрочное внешнее управление. "Лукойл" после внесения в санкционный список США в октябре 2025 года объявил о продаже международных активов, включая НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах - его болгарские активы при этом перешли под внешнее управление.
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бизнес, германия, фрг, берлин, газпром, gazprom germania, нпз
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Берлин, Газпром, Gazprom Germania, НПЗ
СМИ: правительство Германии начало реприватизацию бывшей "дочки" "Газпрома"
Börsen-Zeitung: Германия приступила к реприватизации SEFE - бывшей "дочки" "Газпрома"
БЕРЛИН, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство Германии запустило процесс реприватизации энергетического концерна SEFE, бывшей дочерней структуры "Газпрома" Gazprom Germania, сообщает издание Börsen-Zeitung со ссылкой на источники в финансовых кругах и имеющиеся в его распоряжении документы.
"Федеральное правительство приступает к приватизации бывшей дочерней компании "Газпрома
" — SEFE. С этой целью федеральное министерство экономики Германии
призвало юридические фирмы подавать заявки на оказание "правовых консультаций по реприватизации SEFE GmbH", - говорится в публикации.
Контракт с юристами планируется заключить не позднее 1 ноября. При этом, по информации издания, инвестиционные банки также начали подавать заявки в государственный банк развития KfW на участие в процессе реприватизации.
Отмечается, что германские власти пошли на этот шаг после требования Европейской комиссии к властям ФРГ сократить государственное участие в капитале SEFE до блокирующего пакета (25% плюс одна акция) до 2028 года.
В настоящее время рыночная стоимость SEFE оценивается примерно в 6 миллиардов евро. По данным издания, приватизацию планируется провести по процедуре "двойного трека", которая предусматривает прямую продажу концерна или первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже. В ходе этого процесса планируется провести увеличение капитала SEFE на сумму до 2 миллиардов евро для развития инфраструктурного бизнеса. Подготовкой докапитализации занимается инвестбанк Lazard, консультирующий правление энергоконцерна. При этом, как отмечает издание, энтузиазм потенциальных инвесторов пока остается сдержанным.
Германия в 2022 году национализировала бывшую "дочку" "Газпрома" Gazprom Germania
(ныне SEFE) и взяла под доверительное управление активы "Роснефти
" в стране - Rosneft Deutschland
с долями в трех немецких НПЗ
, в феврале 2026 года Берлин
установил над ними бессрочное внешнее управление.
"Лукойл
" после внесения в санкционный список США
в октябре 2025 года объявил о продаже международных активов, включая НПЗ в Болгарии
, Румынии
и Нидерландах
- его болгарские активы при этом перешли под внешнее управление.