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Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей

Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ

Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей

Предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей в рамках программы финансирования совместных... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:25+0300

2026-10-02T16:25+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей в рамках программы финансирования совместных кооперационных проектов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания глав правительств союза в Минске. "В 2025 году общий объем производства увеличился на 1,5%, при этом обрабатывающий сектор показал рост на 3%. Главным итогом 2025 года стал переход в практическую плоскость программы финансирования совместных кооперационных проектов. С начала реализации механизма в ЕЭК поступило 23 заявки с участием предприятий из всех государств ЕАЭС общей стоимостью 30 миллиардов рублей", - отметил Сагинтаев. По его словам, шесть проектов уже реализуются, еще два готовятся к запуску. "Это производства по выпуску продукции для высокоскоростных железнодорожных магистралей, компонентов для железнодорожного транспорта, дорожной и сельскохозяйственной техники, микроэлектроники, холодильного оборудования, лакокрасочной продукции, строительных материалов", - заявил глава Коллегии ЕЭК. Он сообщил, что в рамках реализации одобренных проектов будет создано около 900 новых рабочих мест, объем кооперационных поставок товаров и услуг составит около 5 миллиардов рублей. Также будут обеспечены дополнительные налоговые поступления в национальные бюджеты стран ЕАЭС порядка 4,6 миллиарда рублей за пять лет". Он уточнил, что бюджет программы по состоянию на 2026 год – составляет около 9 миллиардов рублей, в 2027 году прогнозируется на уровне 12 миллиардов рублей. "Параллельно с рассмотрением проектных заявок ведется системная работа по повышению информированности бизнеса и финансовых организаций, включая консультативную поддержку предприятий в поиске партнеров и формировании производственных цепочек", - отметил Сагинтаев. Что касается агросектора, то, по его словам, межправсовет одобрил прогнозы развития АПК и балансов спроса и предложения сельскохозяйственной продукции на 2026–2027 годы. "Этот документ направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов для развития взаимной торговли, создания новых производств", - заявил Сагинтаев.

минск

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минск, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс