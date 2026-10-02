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Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей
Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ
Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей
Предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей в рамках программы финансирования совместных... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:25+0300
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минск
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей в рамках программы финансирования совместных кооперационных проектов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания глав правительств союза в Минске.
"В 2025 году общий объем производства увеличился на 1,5%, при этом обрабатывающий сектор показал рост на 3%. Главным итогом 2025 года стал переход в практическую плоскость программы финансирования совместных кооперационных проектов. С начала реализации механизма в ЕЭК поступило 23 заявки с участием предприятий из всех государств ЕАЭС общей стоимостью 30 миллиардов рублей", - отметил Сагинтаев.
По его словам, шесть проектов уже реализуются, еще два готовятся к запуску.
"Это производства по выпуску продукции для высокоскоростных железнодорожных магистралей, компонентов для железнодорожного транспорта, дорожной и сельскохозяйственной техники, микроэлектроники, холодильного оборудования, лакокрасочной продукции, строительных материалов", - заявил глава Коллегии ЕЭК.
Он сообщил, что в рамках реализации одобренных проектов будет создано около 900 новых рабочих мест, объем кооперационных поставок товаров и услуг составит около 5 миллиардов рублей. Также будут обеспечены дополнительные налоговые поступления в национальные бюджеты стран ЕАЭС порядка 4,6 миллиарда рублей за пять лет".
Он уточнил, что бюджет программы по состоянию на 2026 год – составляет около 9 миллиардов рублей, в 2027 году прогнозируется на уровне 12 миллиардов рублей.
"Параллельно с рассмотрением проектных заявок ведется системная работа по повышению информированности бизнеса и финансовых организаций, включая консультативную поддержку предприятий в поиске партнеров и формировании производственных цепочек", - отметил Сагинтаев.
Что касается агросектора, то, по его словам, межправсовет одобрил прогнозы развития АПК и балансов спроса и предложения сельскохозяйственной продукции на 2026–2027 годы.
"Этот документ направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов для развития взаимной торговли, создания новых производств", - заявил Сагинтаев.
минск
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минск, евразийская экономическая комиссия, еэк, еаэс
МИНСК, Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, ЕАЭС
Предприятия ЕАЭС подали 23 заявки на 30 миллиардов рублей
Предприятия стран ЕАЭС подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Предприятия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже подали 23 заявки на сумму 30 миллиардов рублей в рамках программы финансирования совместных кооперационных проектов, заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания глав правительств союза в Минске.
"В 2025 году общий объем производства увеличился на 1,5%, при этом обрабатывающий сектор показал рост на 3%. Главным итогом 2025 года стал переход в практическую плоскость программы финансирования совместных кооперационных проектов. С начала реализации механизма в ЕЭК поступило 23 заявки с участием предприятий из всех государств ЕАЭС общей стоимостью 30 миллиардов рублей", - отметил Сагинтаев.
По его словам, шесть проектов уже реализуются, еще два готовятся к запуску.
"Это производства по выпуску продукции для высокоскоростных железнодорожных магистралей, компонентов для железнодорожного транспорта, дорожной и сельскохозяйственной техники, микроэлектроники, холодильного оборудования, лакокрасочной продукции, строительных материалов", - заявил глава Коллегии ЕЭК.
Он сообщил, что в рамках реализации одобренных проектов будет создано около 900 новых рабочих мест, объем кооперационных поставок товаров и услуг составит около 5 миллиардов рублей. Также будут обеспечены дополнительные налоговые поступления в национальные бюджеты стран ЕАЭС порядка 4,6 миллиарда рублей за пять лет".
Он уточнил, что бюджет программы по состоянию на 2026 год – составляет около 9 миллиардов рублей, в 2027 году прогнозируется на уровне 12 миллиардов рублей.
"Параллельно с рассмотрением проектных заявок ведется системная работа по повышению информированности бизнеса и финансовых организаций, включая консультативную поддержку предприятий в поиске партнеров и формировании производственных цепочек", - отметил Сагинтаев.
Что касается агросектора, то, по его словам, межправсовет одобрил прогнозы развития АПК и балансов спроса и предложения сельскохозяйственной продукции на 2026–2027 годы.
"Этот документ направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов для развития взаимной торговли, создания новых производств", - заявил Сагинтаев.