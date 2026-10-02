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Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос
Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос - 02.10.2026, ПРАЙМ
Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос
Отказ от жиров или резкое сокращение их в рационе может нанести вред коже и волосам, рассказали РИА Новости в центре компетенций по функциональному питанию... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:19+0300
2026-10-02T09:19+0300
общество
бизнес
роскачество
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Отказ от жиров или резкое сокращение их в рационе может нанести вред коже и волосам, рассказали РИА Новости в центре компетенций по функциональному питанию Роскачества. "Отказ или сильное сокращение потребления жиров может негативно сказаться на качестве кожи и волос", - рассказали там. Эксперты отметили, что жиры служат источником энергии и необходимы для нормальной работы клеток, а также они участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов. "При выраженном дефиците жиров рацион становится менее полноценным, а недостаток незаменимых жирных кислот может негативно влиять на состояние кожи и волос", - объяснили в организации. Кроме того, по словам экспертов, сильное ограничение потребления жиров может привести к компенсации недостатка энергии за счет других продуктов. При этом важно учитывать не только количество, но и качество жиров, добавили эксперты. Ненасыщенные жирные кислоты из рыбы, орехов, семян и растительных масел должны преобладать в рационе, тогда как насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры сводить к минимуму.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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общество , бизнес, роскачество
Общество , Бизнес, Роскачество
09:19 02.10.2026
 
Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос

Роскачество: отказ от жиров может нанести вред коже и волосам

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Отказ от жиров или резкое сокращение их в рационе может нанести вред коже и волосам, рассказали РИА Новости в центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.
"Отказ или сильное сокращение потребления жиров может негативно сказаться на качестве кожи и волос", - рассказали там.
Эксперты отметили, что жиры служат источником энергии и необходимы для нормальной работы клеток, а также они участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов.
"При выраженном дефиците жиров рацион становится менее полноценным, а недостаток незаменимых жирных кислот может негативно влиять на состояние кожи и волос", - объяснили в организации.
Кроме того, по словам экспертов, сильное ограничение потребления жиров может привести к компенсации недостатка энергии за счет других продуктов.
При этом важно учитывать не только количество, но и качество жиров, добавили эксперты. Ненасыщенные жирные кислоты из рыбы, орехов, семян и растительных масел должны преобладать в рационе, тогда как насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры сводить к минимуму.
 
ОбществоБизнесРоскачество
 
 
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