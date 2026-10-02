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Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос

Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос - 02.10.2026, ПРАЙМ

Роскачество предупредило о вреде отказа от жиров для кожи и волос

Отказ от жиров или резкое сокращение их в рационе может нанести вред коже и волосам, рассказали РИА Новости в центре компетенций по функциональному питанию... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:19+0300

2026-10-02T09:19+0300

2026-10-02T09:19+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Отказ от жиров или резкое сокращение их в рационе может нанести вред коже и волосам, рассказали РИА Новости в центре компетенций по функциональному питанию Роскачества. "Отказ или сильное сокращение потребления жиров может негативно сказаться на качестве кожи и волос", - рассказали там. Эксперты отметили, что жиры служат источником энергии и необходимы для нормальной работы клеток, а также они участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов. "При выраженном дефиците жиров рацион становится менее полноценным, а недостаток незаменимых жирных кислот может негативно влиять на состояние кожи и волос", - объяснили в организации. Кроме того, по словам экспертов, сильное ограничение потребления жиров может привести к компенсации недостатка энергии за счет других продуктов. При этом важно учитывать не только количество, но и качество жиров, добавили эксперты. Ненасыщенные жирные кислоты из рыбы, орехов, семян и растительных масел должны преобладать в рационе, тогда как насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры сводить к минимуму.

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общество , бизнес, роскачество