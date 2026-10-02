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Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива
Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива
Правительство России вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из ближайших стран, ближнего и дальнего зарубежья,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:22+0300
2026-10-02T16:30+0300
нефть
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из ближайших стран, ближнего и дальнего зарубежья, для предотвращения дефицита топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Для того, чтобы не было дефицита, правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из близлежащих к нам стран, ближнего и дальнего зарубежья. Это дает дополнительные ресурс", - сказал он. В середине августа Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо из других стран для стабилизации ситуации на рынке. Позднее он говорил, что Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Новак отметил, что для насыщения внутреннего рынка топливом правительство России приняло решение о переносе ряда ремонтов нефтеперерабатывающих заводов "вправо", что также даст дополнительные объемы производства. "Также на рынок поступает и топливо класса 4 (Евро-4 - ред.)... Работаем с компаниями по увеличению объемов производства", - добавил он. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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нефть, александр новак
Нефть, Александр Новак
16:22 02.10.2026 (обновлено: 16:30 02.10.2026)
 
Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива

Новак: Россия обеспечила дополнительный ввоз бензина для предотвращения дефицита топлива

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из ближайших стран, ближнего и дальнего зарубежья, для предотвращения дефицита топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Для того, чтобы не было дефицита, правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из близлежащих к нам стран, ближнего и дальнего зарубежья. Это дает дополнительные ресурс", - сказал он.
В середине августа Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо из других стран для стабилизации ситуации на рынке. Позднее он говорил, что Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина.
Новак отметил, что для насыщения внутреннего рынка топливом правительство России приняло решение о переносе ряда ремонтов нефтеперерабатывающих заводов "вправо", что также даст дополнительные объемы производства.
"Также на рынок поступает и топливо класса 4 (Евро-4 - ред.)... Работаем с компаниями по увеличению объемов производства", - добавил он.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
 
НефтьАлександр Новак
 
 
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