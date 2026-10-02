https://1prime.ru/20261002/rossija-873915954.html

Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива

Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак: ввоз нефтепродуктов увеличен для предотвращения дефицита топлива

Правительство России вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из ближайших стран, ближнего и дальнего зарубежья,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:22+0300

2026-10-02T16:30+0300

нефть

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873915954.jpg?1790947804

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из ближайших стран, ближнего и дальнего зарубежья, для предотвращения дефицита топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Для того, чтобы не было дефицита, правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов, в частности, бензина из близлежащих к нам стран, ближнего и дальнего зарубежья. Это дает дополнительные ресурс", - сказал он. В середине августа Новак сообщил, что Россия начала импортировать топливо из других стран для стабилизации ситуации на рынке. Позднее он говорил, что Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Новак отметил, что для насыщения внутреннего рынка топливом правительство России приняло решение о переносе ряда ремонтов нефтеперерабатывающих заводов "вправо", что также даст дополнительные объемы производства. "Также на рынок поступает и топливо класса 4 (Евро-4 - ред.)... Работаем с компаниями по увеличению объемов производства", - добавил он. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак