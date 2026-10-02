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"Северсталь" предложила антидемпинговые меры для защиты рынка

"Северсталь" предложила антидемпинговые меры для защиты рынка - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" предложила антидемпинговые меры для защиты рынка

"Металлопотребление в России по итогам января-августа текущего года снизилось на 16% к аналогичному периоду 2024 года, "Северсталь" предлагает выработать общие... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:20+0300

2026-10-02T12:20+0300

2026-10-02T12:20+0300

промышленность

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Металлопотребление в России по итогам января-августа текущего года снизилось на 16% к аналогичному периоду 2024 года, "Северсталь" предлагает выработать общие антидемпинговые меры для защиты внутреннего рынка, сообщил директор по маркетингу компании Дмитрий Максимов. "По оценке "Северстали", металлопотребление снизилось в 2025 году и не восстанавливается в 2026 году: по итогам первого квартала оно составляло минимум с 2021 года - 8,5 миллиона тонн, а по итогам восьми месяцев 2026 года оказалось на 16% ниже показателя 2024 года", - передает его слова пресс-служба компании. Максимов подчеркнул, что для стабилизации отрасли необходимы согласованные действия производителей и регуляторов. "Северсталь" предлагает сосредоточиться на защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, выработке общей позиции по антидемпинговым мерам, совершенствовании правил ЕАЭС и повышении требований к локализации в государственных закупках. "Совместная работа бизнеса и государства в этих сферах необходима для сохранения производственного и инвестиционного потенциала металлургической отрасли в условиях продолжительного снижения рынка, - добавил Максимов. Отмечается, что на динамику спроса в строительстве влияют высокая стоимость заемного финансирования и охлаждение жилищного рынка, в машиностроении - сокращение программ поддержки машиностроения и давление импортной продукции, в инфраструктуре - перенос сроков инфраструктурных проектов и более низкая металлоемкость новых объектов. Дополнительную нагрузку на отрасль создают рост тарифов естественных монополий, логистических расходов и затрат на оплату труда. "Российская металлургия вошла в период, когда рассчитывать только на циклическое восстановление спроса недостаточно. Необходимо адаптировать бизнес-модели к условиям низкого и волатильного потребления, развивать новые сферы применения стали, повышать глубину переработки и создавать для клиентов комплексные решения", - уточнил Максимов. Для поддержки спроса, по его мнению, важно расширять применение стали в отраслях-потребителях и развивать выпуск продукции дальнейших переделов. Другое перспективное направление - импортозамещение в сегментах продукции с высокой добавленной стоимостью, которое способно обеспечить дополнительное потребление не менее 1 миллиона тонн металла в год. Также рост спроса связан со стальным строительством, указал директор по маркетингу "Северстали".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, северсталь, еаэс