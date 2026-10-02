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Совет директоров "Газпром нефти" обсудит рост добычи жидких углеродов

Совет директоров "Газпром нефти" обсудит рост добычи жидких углеродов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Газпром нефти" обсудит рост добычи жидких углеродов

Совет директоров "Газпром нефти" 9 октября обсудит точки роста добычи жидких углеродов и их влияние на баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:33+0300

2026-10-02T19:33+0300

2026-10-02T19:33+0300

нефть

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" 9 октября обсудит точки роста добычи жидких углеродов и их влияние на баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке, сообщила компания. "Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента... 09.10.2026.... Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента: об основных "точках роста" добычи жидких углеводородов и их влиянии на мировой баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке", - говорится в сообщении. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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