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Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин

Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин - 02.10.2026, ПРАЙМ

Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин

Страны ЕАЭС сосредоточат усилия по продолжению укрепления продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС сосредоточат усилия по продолжению укрепления продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Выделю несколько направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия для решения поставленных президентами задач по развитию интеграции. Первое – это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что от продбезопасности во многом зависит благополучие граждан. Мишустин отметил, что одобряемые совместные прогнозы по ситуации в отрасли, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС на текущий и следующий годы позволят расширить взаимную торговлю и стимулировать создание новых предприятий.

минск

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сельское хозяйство, мировая экономика, минск, михаил мишустин, еаэс