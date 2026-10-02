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Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин - 02.10.2026, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС сосредоточат усилия по продолжению укрепления продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:19+0300
2026-10-02T14:19+0300
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сельское хозяйство
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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС сосредоточат усилия по продолжению укрепления продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.
"Выделю несколько направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия для решения поставленных президентами задач по развитию интеграции. Первое – это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что от продбезопасности во многом зависит благополучие граждан.
Мишустин отметил, что одобряемые совместные прогнозы по ситуации в отрасли, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС на текущий и следующий годы позволят расширить взаимную торговлю и стимулировать создание новых предприятий.
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сельское хозяйство, мировая экономика, минск, михаил мишустин, еаэс
Сельское хозяйство, Мировая экономика, МИНСК, Михаил Мишустин, ЕАЭС
Страны ЕАЭС будут укреплять продовольственную безопасность, заявил Мишустин
Мишустин: страны ЕАЭС сосредоточат усилия по укреплению продовольственной безопасности
МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС сосредоточат усилия по продолжению укрепления продовольственной безопасности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске.
"Выделю несколько направлений, на которых следует сосредоточить общие усилия для решения поставленных президентами задач по развитию интеграции. Первое – это дальнейшая работа по укреплению продовольственной безопасности", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что от продбезопасности во многом зависит благополучие граждан.
Мишустин отметил, что одобряемые совместные прогнозы по ситуации в отрасли, балансы спроса и предложения государств ЕАЭС на текущий и следующий годы позволят расширить взаимную торговлю и стимулировать создание новых предприятий.