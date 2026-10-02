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Мишустин: страны ЕАЭС закрывают внутренние потребности по ряду продуктов

Мишустин: страны ЕАЭС закрывают внутренние потребности по ряду продуктов - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин: страны ЕАЭС закрывают внутренние потребности по ряду продуктов

Страны ЕАЭС полностью закрывают внутренние потребности по ряду продуктов, включая мясо, молоко и сахар, уровень самообеспеченности по основным продуктам... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:19+0300

2026-10-02T14:24+0300

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МИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ЕАЭС полностью закрывают внутренние потребности по ряду продуктов, включая мясо, молоко и сахар, уровень самообеспеченности по основным продуктам превышает 93%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в Минске. "Сейчас уровень самообеспеченности Союза основными продуктами питания превышает девяносто три процента. А по зерну, свинине, мясу птицы, молоку, сахару, растительным маслам – мы полностью закрываем внутренние потребности", - сказал он. Мишустин отметил, что ЕАЭС – это один из немногих регионов мира, где в целом обеспечена продовольственная безопасность, где страны могут чувствовать себя уверенно. Он подчеркнул, что страны ЕАЭС продолжают работу и распространяют опыт применения наднационального механизма поддержки промышленных кооперационных проектов на аграрный сектор.

минск

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минск, михаил мишустин, еаэс